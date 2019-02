Teplice - Fotbalisté Teplic sice vstoupí do jarní části první ligy bez talentovaného stopera Alexe Krále a nejlepšího střelce Davida Vaněčka, přesto se chtějí udržet v klidném středu tabulky. Do budoucna by pak chtěl severočeský klub hrát o evropské poháry.

"Jsem optimista. Chtěl bych říct, že naším cílem je zůstat tam, kde jsme, ve středu tabulky. A dlouhodobě chceme usilovat o poháry. Ať už z ligy nebo formou domácího poháru," řekl na dnešní tiskové konferenci předseda představenstva Pavel Šedlbauer.

Teplice do jara vstoupí bez stopera Krále, který odešel do Slavie, zatímco Vaněček zamířil do Heart of Midlothian. Na Stínadla naopak přišli útočníci David Bezdička z Dukly a Jan Kuchta ze Slavie. "Kdybychom si ale mohli sáhnout na dalšího útočníka, tak se bránit nebudeme, ale musel by mít kvalitu na základní sestavu," uvedl sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

"Jednoznačně bude těžší nahradit Krále. Je to rychlonohý stoper a navíc hrál na pozici číslo šest, kde nám třeba pomohl otočit zápas na Bohemce," přidal trenér Stanislav Hejkal. "Vaněček už v závěru podzimu neodváděl adekvátní výkony, protože už byl asi hlavou ve Skotsku," dodal.

Teplicím patří po podzimní části ligy osmé místo s odstupem čtyř bodů od skupiny o sestup a se ztrátou pěti bodů na umístění ve skupině o titul. Do jara severočeský celek vstoupí sobotním zápasem na hřišti vedoucí Slavie.