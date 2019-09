Teplice s Mladou Boleslaví odehrají odložený ligový zápas

Teplice - Fotbalisté Teplic a Mladé Boleslavi ve středu nastoupí k dohrávanému utkání 4. kola první ligy, které bylo na začátku srpna odloženo kvůli dopravním problémům středočeského týmu při cestě z odvety předkola Evropské ligy v Kazachstánu. Hosté si na Stínadlech mohou upevnit třetí místo v tabulce a na rozdíl čtyř bodů se přiblížit k vedoucí Slavii. Tepličtí zase touží soupeři oplatit jarní debakl 0:8, poprvé v sezoně zvítězit doma a opustit předposlední příčku.

Zápas se měl původně hrát 4. srpna, Středočechy ale při cestě z vítězné odvety 2. předkola Evropské ligy v Šymkentu postihly technické problémy letadla. Výprava se musela krátce po startu vrátit zpět do Kazachstánu a utkání v Teplicích se nehrálo.

Středočeský celek v posledních třech kolech neprohrál, venku ale v této ligové sezoně uhrál jediný z celkových 16 bodů. Mladoboleslavští by rádi navázali na poslední utkání v Teplicích, kde v květnu v úvodním semifinále nadstavbové skupiny o Evropu zvítězili drtivě 8:0 a vyrovnali rekord soutěže. Se Severočechy neprohráli v lize desetkrát po sobě.

"Teplice nemají takové postavení v tabulce, jak by si představovaly. O utkání s námi se vyjadřovaly tak, že to je zápas, díky kterému se můžou odlepit od spodku. Nečeká nás jednoduché utkání. Navíc my tam máme z jara vroubek z toho play off. Nebude to ideální, nýbrž těžký soupeř. Ale věřím, že začneme bodovat i venku," řekl mladoboleslavský trenér Jozef Weber.

Jeho týmu se nedaří venku, Teplice se zase trápí doma. V lize na svém stadionu nezvítězily šestkrát po sobě a před vlastními diváky jsou v této sezoně zatím nejhorší. Na tři body Severočeši čekají už pět kol, dosavadní jedinou výhru si připsali v Ostravě.

"S Boleslaví chceme třemi body potvrdit bod z Liberce. Musíme se pokusit vyhrát, aby byla lepší nálada a konečně jsme se zvedli," uvedl útočník Jakub Řezníček, nedávná teplická posila.

Na Stínadlech se potkají nejlepší a nejhorší ligová ofenziva. Teplice stejně jako Opava skórovaly jen pětkrát, zatímco Mladá Boleslav dala už 21 branek. Třetinu z nich zaznamenal se sedmi góly nejlepší střelec soutěže Nikolaj Komličenko.

"Každý soupeř doma se musí porazit nebo s ním hrát aspoň vyrovnanou partii. Když si pohlídáme Komličenka, půjde to. Je to fantastický střelec, ve vápně je silný, ale ve hře není až tak platný," dodal Řezníček.

Zápas v Teplicích začne ve středu v 18:00. Domácí budou na lavičce opět postrádat hlavního trenéra Stanislava Hejkala, který si odpyká druhou část disciplinárního trestu.

Hlasy před středeční dohrávkou:

Statistické údaje před středeční dohrávkou 4. ligového kola: -------- FK Teplice (v tabulce 15.) - FK Mladá Boleslav (3.) Výkop: středa 18. září, 18:00. Rozhodčí: Rejžek - Kotalík, Pečenka. Bilance: 32 7-12-13 39:48. Poslední zápas: 1:1. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Čmovš, Shejbal, Hyčka - Žitný, Kodeš, Kučera, Moulis - J. Mareš, Řezníček. M. Boleslav: Šeda - Jakub Klíma, Tatajev, Křapka, Fulnek - Bucha, Hubínek, Matějovský, Budínský - Komličenko, Mešanovič. Absence: P. Mareš (dohoda klubů), Nazarov (zranění) - Wiesner (rekonvalescence), Pudil (nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Mešanovič (3 ŽK). Nejlepší střelci: Vondrášek, P. Mareš, Žitný, J. Mareš (všichni 1) - Komličenko (7). Zajímavosti: - zápas se měl původně hrát 4. srpna, kvůli problémům M. Boleslavi s letadlem při cestě z odvety 2. předkola Evropské ligy v Kazachstánu byl ale odložen - M. Boleslav posledních 10 vzájemných ligových zápasů neprohrála a zvítězila i v červnovém přípravném duelu (2:1) - M. Boleslav v květnu v úvodním semifinále nadstavbové skupiny o Evropu vyhrála v Teplicích 8:0 a vyrovnala nejvyšší vítězství ligy - Teplice v lize 5x za sebou nevyhrály, ve 3 z posledních 4 kol remizovaly - Teplice doma v lize 6x za sebou nezvítězily - Teplice na svém stadionu získaly jen 2 z celkových 7 bodů a doma jsou nejhorším týmem ligy - M. Boleslav poslední 3 kola neprohrála a získala 7 bodů - M. Boleslav venku získala jediný z celkových 16 bodů - Teplice mají s 5 góly spolu s Opavou nejhorší útok ligy, M. Boleslav naopak s 21 brankami nejlepší - Teplicím bude na lavičce kvůli disciplinárnímu trestu podruhé chybět trenér Hejkal