Teplice - Fotbalisté Teplic remizovaly v závěrečném 30. kole základní části první ligy s Příbramí bez branek. Severočeši udrželi desáté místo v tabulce, které znamená jistotu záchrany a jako poslední zaručuje účast v prostřední nadstavbové skupině o Evropu. Nováček z Příbrami zůstal na čtrnácté pozici dva body před patnáctou Karvinou a 11 bodů před poslední Duklou. Nervózní duel přinesl jen minimum šancí na obou stranách.

Zápas byl velmi důležitý pro obě mužstva. Příbramští hrají na rozdíl od Teplic většinu sezony s hrozbou sestupu a možná právě proto působili klidněji a odvážněji.

"Bylo to klasické utkání po třech neproměněných mečbolech z předchozích duelů. Na kluky sedla nervozita, chyběla tam kvalita, utkání jsme doslova protrpěli. Jediné štěstí, že jsme měli bodový polštář," řekl na tiskové konferenci teplický trenér Stanislav Hejkal.

V prvním poločase se hosté dvakrát tlačili do velkých šancí. V 17. minutě ale Mingazov pálil z voleje mimo a největší příležitost zahodil Polidar, který nezvládl svůj souboj s brankářem Grigarem a promarnil možnost zaznamenat premiérový ligový gól.

"Vstup se nám povedl, byli jsme hodně aktivní. Měli jsme i kvalitní presink, ale pak se dostaly do hry i Teplice. Z naší strany to nebyl do poločasu špatný výkon, chtěl jsem ale větší prosazení po stranách," uvedl příbramský trenér Roman Nádvorník.

Domácí měli před poločasem pouze náznaky šancí, ale k významnému ohrožení Kočího se nedostali. Jen Moulisova dorážka měla vážnější parametry.

Ponurou atmosféru boje o ligové setrvání podtrhla i tristní dvoutisícová návštěva. V 73. minutě mohla mít hrstka fanoušků radost po Horově dorážce, ale brankář Kočí jeho pokus pokryl. Na druhé straně se mohl prosadit střídající Voltr, ani on však bezbrankové skóre nezlomil.

Tepličtí bodovali po třech porážkách za sebou a remíza jim nakonec stačila k udržení desítky. V semifinále nadstavbové skupiny o Evropu je čeká dvojutkání s Mladou Boleslaví.

"Věřím, že to dneškem z kluků spadne a v těch dalších zápasech zase budeme ty Teplice z března, nebo listopadu. Je moc dobře, že jsme se vyhnuli spodní skupině, kde se řada týmů nyní zvedá a bude to ještě velký boj," prohlásil Hejkal.

Příbram venku bodovala po pěti duelech a k třinácté Opavě se před pětizápasovou skupinou o záchranu přiblížila na dva body. "Po pauze to bylo oboustranně odpracované a hráče povzbudí i to, že jsme po takové době dokázali udržet nulu vzadu. Ke spokojenosti mi chyběl pouze vstřelený gól," uvedl Nádvorník.

Hlasy po utkání:

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Bylo to klasické utkání po třech neproměněných mečbolech z předchozích duelů. Na kluky sedla nervozita, chyběla tam kvalita, utkání jsme doslova protrpěli. Jediné štěstí, že jsme měli bodový polštář. Věřím, že to dneškem z kluků spadne a v těch dalších zápasech zase budeme ty Teplice z března, nebo listopadu. Je moc dobře, že jsme se vyhnuli spodní skupině, kde se řada týmů nyní zvedá a bude to ještě velký boj."

Roman Nádvorník (trenér Příbrami): "My jsme chtěli do zápasu vstoupit aktivně a pokud možno vyhrát, abychom se odpoutali od 14. místa. Vstup se nám povedl, byli jsme hodně aktivní. Měli jsme i kvalitní presink, ale pak se dostaly do hry i Teplice. Z naší strany to nebyl do poločasu špatný výkon, chtěl jsem ale větší prosazení po stranách. Po pauze už to bylo oboustranně odpracované a hráče povzbudí i to, že jsme po takové době dokázali udržet nulu vzadu. Ke spokojenosti mi chyběl pouze vstřelený gól."

FK Teplice - FK Příbram 0:0

Rozhodčí: Marek - Paták, Dresler. ŽK: Hrob, Shejbal, Moulis - Soldát, Tregler. Diváci: 2203.

Sestavy:

Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, Krob - Hyčka, Ljevakovič, Kučera, Moulis (69. Žitný) - Jindráček (89. Hošek), Hora. Trenér: Hejkal.

Příbram: Kočí - Nový, Chaluš, Tregler, Antwi - Polidar (83. Jablonský), Soldát, Květ, Mingazov (73. Voltr), Rezek (90. Kodr) - Matoušek. Trenér: Nádvorník.