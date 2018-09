Mladá Boleslav - Fotbalisté Teplic v sedmém ligovém kole remizovali 1:1 v Mladé Boleslavi a po třech porážkách poprvé bodovali. Středočeský celek poslal do vedení z penalty Nikolaj Komličenko, který dal už sedmý gól v sezoně a dotáhl se na nejlepšího střelce ligy Michaela Krmenčíka z Plzně. O vyrovnání se v závěru postaral Jan Hošek.

Jako první zahrozily Teplice, s jejichž rohem měl gólman Šeda i domácí obrana dost potíží. V 15. minutě zpoza vápna vystřelil Žitný, ale Šeda si s jeho pokusem poradil. Boleslav se dostala ke slovu až v závěru nepříliš záživného poločasu, kdy se po přímém kopu dostal k míči Komličenko, ale ve velké šanci ho vychytal Grigar.

Do druhého poločasu vstoupili lépe domácí. Nejprve Komličenko hlavou těsně minul, ale o chvíli později už ho v šanci nedovoleně zastavil Jeřábek a Boleslav dostala možnost pokutového kopu. K penaltě se postavil ruský útočník střelou k pravé tyči otevřel skóre.

V 54. minutě se po závaru ve vápně dožadovali penalty i hosté, ale neúspěšně. Po hodině hry mohl vyrovnat Moulis, ale je ho střela skončila těsně vedle. Na opačné straně si Grigar poradil s ranou Komličenka a poté si poradil i s hlavičkou Pauscheka.

V závěru se Teplice přeci jen dočkaly vyrovnání. V 78. minutě domácí obrana při rohovém kopu nepokryla Hoška, který hlavičkou poslal míč pod břevno a připsal si první ligový gól od října 2016. Tři minuty na to neměli hosté daleko k obratu, ale Horova střela skončila těsně nad.

Na vítězství mohli pomýšlet i domácí, avšak Teplice při střele Mareše v 86. minutě podržel brankář Grigar. Především díky němu tak Teplice po třech porážkách bez vstřelené branky poprvé bodovaly. V tabulce jim patří dvanácté místo, Boleslav je jedenáctá.

Hlasy po utkání fotbalové ligy Mladá Boleslav - Teplice:

Jozef Weber (trenér Mladé Boleslavi): "Dnešní utkání se mi nehodnotí úplně lehce, protože poprvé v této sezóně musím říct, že jsme o vítězství přišli. Je to škoda, protože kdybychom za stavu 1:0 dali uklidňující branku, mohl se zápas vyvíjet jako duel s Opavou (6:1). Především v prvním poločase tam byla daleko lepší disciplína než v Plzni. Jsem rád, že kluci byli trpěliví a já jsem jim říkal, že při takovém výkonu se do vedení určitě dostaneme, protože už v první půli tam byly nějaké možnosti. To se nám brzy povedlo a já jsem věřil, že se nám z těch rychlých brejkových situací podaří přidat další branku. Bohužel se nám to nepovedlo, soupeř vyrovnal a já musím říci, že jsem z dnešního utkání zklamaný.“

Daniel Šmejkal (trenér Teplic): "Myslím, že jsme viděli vyrovnané utkání. V prvním poločase byl soupeř na šance lepší, ale jinak se hrálo vyrovnaně. V úvodu druhé půle jsme inkasovali, což zápas změnilo. Utkání se potom hodně otevřelo, hrálo se nahoru dolů. Nám se podařilo vyrovnat ze standardní situace, pak tam byly ještě nějaké šance, které ale nebyly dobře vyřešené. Podle mě utkání skončilo spravedlivě." FK Mladá Boleslav - FK Teplice 1:1 (0:0) Branky: 50. Komličenko z pen. - 78. Hošek. Rozhodčí: Houdek - Moláček, Hájek. ŽK: Vaněček, Krob (oba Teplice). Diváci: 2159. Sestavy: Mladá Boleslav: Šeda - Pauschek, Takács, Chaluš, Keresteš - Přikryl (56. Diviš), Hůlka, Ladra, Mareš, Konaté - Komličenko. Trenér: Weber. Teplice: Grigar - Král, Jeřábek, Hošek, Krob - Vondrášek, Ljevakovič (46. Moulis), Hora (81. Shejbal), Kučera, Žitný (70. Jindráček) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.