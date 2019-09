Teplice přivítají v předehrávce Bohemians 1905

Teplice - Fotbalisté Teplic přivítají v páteční předehrávce 11. kola první ligy Bohemians 1905. Severočeši se díky čtyřzápasové bodové sérii odpoutali od posledního místa tabulky a jsou jedenáctí. Devátí Pražané, kteří mají o bod více, neprohráli třikrát po sobě, z pěti venkovních zápasů v ligové sezoně si však připsali pouze bod. Utkání má výkop v 18:00.

Teplicím se doma daří, na Stínadlech třikrát za sebou bodovaly a minulý týden v dohrávce 4. kola tam porazily Mladou Boleslav 2:0. S "Klokany" ale poslední dva ze tří duelů v soutěži prohrály.

"Spíš než Bohemkou se zabýváme naším zdravotním stavem. Máme nějakou myšlenku, se kterou bychom do zápasu chtěli jít, ale k tomu potřebujeme zdravé hráče. Bohemka hraje systémem 3-4-3, ale když prohrávali se Zlínem, tak ve druhé půli přešli na systém 3-5-2 a trenér Hašek avizoval, že se mu tento systém líbí. Tak uvidíme, s čím přijedou," řekl teplický trenér Stanislav Hejkal.

Plán jeho mužstva je jasný. "Chceme hrát útočně, žádnou zákopovou válku. Přišli k nám dva útočníci Mareš, Řezníček a chceme využít jejich potenciál," uvedl Hejkal. Zejména se může spolehnout na Jakuba Mareše, jenž v uplynulých třech zápasech vstřelil všechny čtyři branky Teplic.

Zlepšení Teplic si uvědomuje i kouč Bohemians Martin Hašek. "Dostali se do docela dobré formy, neboť nějakou dobu neprohráli. Přešli do nového rozestavení, které se podobá tomu našemu. Vzadu mají tři obránce nebo pět. Záleží na tom, jak se na to podíváme," prohlásil Hašek.

"Vepředu se jim zapracovává nová útočná dvojice Mareš - Řezníček. Sice jim bude chybět Vondrášek, ale toho dokážou nahradit. Porazili Baník, ale měli i období, kdy nějakou dobu nevyhráli. Oba celky mají podobný počet bodů, rozestavení a herní styl. V jarním utkání jsme byli výrazně lepší a vyhráli ho 2:1. Aktuálně je na tom náš soupeř lépe než tehdy," konstatoval Hašek.

"Klokani" v pěti domácích zápasech v lize nenašli přemožitele a v Ďolíčku získali 11 z celkových 12 bodů. Na hřišti soupeře poprvé bodovali v minulém duelu v Karviné díky bezbrankové remíze. Předtím venku prohráli čtyřikrát po sobě.