Teplice představily nový devatenáctimetrový trolejbus

V Teplicích představili 1. října 2019 nový prototyp téměř devatenáctimetrového nízkopodlažního kloubového trolejbusu Škoda 33Tr s karoserií SOR NS 18, který pojme 120 cestujících a do běžného provozu by měl být zařazen během října. ČTK/Hájek Ondřej

Teplice - Cestující v Teplicích dnes mohli usednout poprvé do nového devatenáctimetrového trolejbusu, který bude nasazen v městské hromadné dopravě. Další dva dvanáctimetrové trolejbusy dostane lázeňské město v polovině měsíce. Hodnota celé zakázky na tři vozidla byla téměř 43 milionů korun s DPH. ČTK to při ukázkové jízdě řekl Jakub Číže z odboru dopravy teplického magistrátu.

Fotogalerie

Devatenáctimetrový prototyp Škoda 33 Tr. s novou karoserií bude nasazen do plného provozu zhruba 10. října. "Máme to štěstí, že je to první vůz v novém designu od společnosti SOR, v současnosti je jediný v republice, který půjde do provozu MHD," řekl ČTK teplický primátor Hynek Hanza (ODS).

Kloubový trolejbus bude ještě osazen odbavovacím systémem. "Rozdíl oproti starým patnáctimetrovým vozů, které se už nevyrábějí, je ve výbavě. Je tu klimatizace pro celý vůz, kterou lze v zimě přitápět. Pro posílení bezpečnosti slouží několik bezpečnostních kamer, vnější kamera je pak vepředu i vzadu," uvedl Číže.

Teplice mají v provozu devět velkokapacitních trolejbusů. Jeden z nejstarších vozů přejde po nasazení nového, do kterého se vejde 120 lidí, do trvalé zálohy. Prototyp bude jezdit na linkách z části Řetenice. Dva dvanáctimetrové trolejbusy budou v provozu nejpozději 1. listopadu.

Teplice investují do obnovy vozového parku z vlastního rozpočtu. Z lázeňského města mají postupně zmizet autobusy. Nahrazují je hybridní trolejbusy. Město chce podporovat elektromobilu, provoz MHD bude podle rozhodnutí radnice do roku 2023 kompletně elektrický. "Hybridní trolejbusy, které mají baterie, mohou jezdit bez trakčního vedení, což je velká výhoda," uvedl Hanza.

Trolejbusová síť funguje v Teplicích od roku 1952. V 80. letech se dostavěla velká sídliště, trolejbusová trať však do všech nevede, do některých částí zajíždějí autobusy.

V předchozích letech město řešilo budoucnost MHD. Radnice v roce 2017 rozhodla s ohledem na nové technické možnosti, jako jsou parciální vozidla, ochranu ovzduší či lázeňství, že do roku 2023 bude celá MHD převedena na elektrický provoz.

Městskou hromadnou dopravu v Teplicích provozuje firma Arriva, smlouvu má do konce roku 2023. Vlastníkem vozidel je město.