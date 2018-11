Praha - Fotbalisté Teplic v předehrávce 17. kola první ligy porazili Liberec 1:0 a doma zvítězili poprvé po třech zápasech. Severočeský souboj rozhodl už ve třetí minutě Jakub Hora, další velké šance vychytal hostující brankář Filip Nguyen. Slovan zaváhal po sérii čtyř kol bez porážky a v tabulce zůstal sedmý, Teplice poskočily na deváté místo.

Tepličtí výborně vstoupili do utkání a už ve třetí minutě otevřeli skóre. Nepovedenou Oscarovu hlavičku vystihl Trubač, přistrčil míč Horovi a ten po kličce Nguyenovi zakončil do odkryté branky. Pro Liberec to byl teprve třetí inkasovaný gól za posledních osm ligových utkání.

Domácí byli i v dalším průběhu první půle aktivnější. Nguyen zastavil střelu Trubače, který později po přistrčení od Vaněčka minul branku. Krátce před pauzou pak po standardní situaci Vaněček v ideální pozici promáchl.

Teplickou pojistku nepřidal ani v 54. minutě Kučera, jehož hlavičku Nguyen reflexivně zneškodnil. O chvíli později Hora hlavičkoval nad břevno. Libereckého brankáře pak nepřekvapil ani Hyčka střelou z úhlu.

Až v 69. minutě poprvé vážněji zahrozil Slovan. Potočný vysunul střídajícího Pázlera, ale jeho ránu domácí brankář Grigar vytáhl mimo. Na druhé straně se po Kučerově rohu míč odrazil od Pázlera, ale Nguyen na brankové čáře dalším skvělým zákrokem zabránil vlastnímu gólu.

V nastaveném čase ještě přestřelil branku domácí náhradník Luts, ale tepličtí fotbalisté nejtěsnější náskok udrželi. V nejvyšší soutěži neprohráli s Libercem popáté za sebou a z toho počtvrté zvítězili.

FK Teplice - Slovan Liberec 1:0 (1:0)

Branka: 3. Hora. Rozhodčí: Matějček - Caletka, Šimáček. ŽK: Čmovš, Vaněček - Hybš, Pešek. Diváci: 1187.

Teplice: Grigar - Vondrášek, Čmovš, Král, Krob - Hora, Ljevakovič, Kučera, Hyčka (77. Luts) - Trubač (89. Hošek) - Vaněček (73. Červenka). Trenér: Hejkal.

Liberec: Nguyen - Koscelník, Kačaraba, Karafiát, Hybš - Potočný, Breite, Oscar (78. Malinský), Pešek - Mara (46. Pázler) - Aarons (70. Oršula). Trenér: Hornyák.