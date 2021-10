Teplice podlehly Liberci 1:2 gólem v nastavení

Teplice - Fotbalisté Teplic podlehli doma ve 13. kole první ligy Liberci 1:2. "Skláři" nevyhráli v nejvyšší soutěži podeváté za sebou a pod trenérem Jiřím Jarošíkem prohráli i čtvrtý ligový duel. Na branku hostujícího Jana Matouška z druhé minuty odpověděl v prvním poločase Ondřej Mazuch, výhru Slovanu však trefil v přesilovce ve druhé minutě závěrečného nastavení Imad Rondič. Domácí totiž od 85. minuty dohrávali bez vyloučeného Jana Knapíka. Teplice zůstaly v neúplné tabulce na předposledním 15. místě, poslední Karviná má však dva zápasy k dobru. Liberec se po druhé ligové výhře za sebou posunul na 10. místo.

Teplice nastoupily k severočeskému derby tři dny poté, co vypadly v osmifinále domácího poháru s pražskou Spartou (0:2). Úvod zápasu navíc "Sklářům" nevyšel. Už ve druhé minutě si zaběhl za domácí obranu Matoušek, využil podklouznutí Mazucha a jeho střelu ještě tečoval za brankáře Grigara padající Hyčka. Šlo o první trefu libereckého záložníka v ligové sezoně.

Domácí se následně snažili svého soupeře zatlačit a po čtvrt hodině hry musel rozhodčí Zelinka konzultovat s videorozhodčím Štěrbou zákrok Havelky na Chlumeckého. Nakonec však libereckému hráči udělil za zákrok žlutou kartu.

V 17. minutě byl blízko vyrovnání hlavičkující Rezek, ale 50. gól v české lize nezaznamenal, jelikož jeho pokus brankář Knobloch zneškodnil. Na druhé straně mohl zvýšit náskok opět Matoušek, ale tentokrát Grigara po rychlém brejku nepřekonal.

Sedm minut před koncem první půle se Teplice dočkaly. Po nedůrazně odvráceném přímém kopu se opřel do míče z hranice pokutového území Mazuch a Knobloch byl proti jeho střele bezmocný. "Skláři" přerušili sérii tří soutěžních zápasů bez vstřelené branky.

Teplický obránce se však hned na začátku druhé půle zranil a musel v 56. minutě opustit hřiště na nosítkách. Na jeho místo přišel Hasil.

Oboustranně bojovný zápas mohl v 71. minutě strhnout na libereckou stranu střídající Hilál, ale jeho průnik a pokus o kličku vystihl na poslední chvíli Grigar. Na opačné straně zase střílený Rezkův centr srazil hostující obránce těsně vedle.

V závěru dostali hosté ještě výhodu početní převahy. Pět minut před koncem základní hrací doby zastavil pronikajícího Nečase těsně před pokutovém územím Knapík a sudí Zelinka mu udělil červenou kartu.

Liberec sice následnou standardní situaci nevyužil, Faškova střela zdí neprošla. Ve druhé minutě nastaveného času se však dostal k dalšímu odraženému míči střídající Rondič a přesnou ranou rozhodl o třech bodech pro Slovan. Liberec porazil Teplice v nejvyšší soutěži potřetí za sebou a pokaždé 2:1.

Hlasy po utkání:

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Kouše se mi to špatně, nejsem trenér ani člověk, který rád prohrává. Byli jsme asi nejblíže bodovému zisku, co tu jsem. Chyběly nám dvě minuty, což zamrzí. V nastaveném čase jsme už sice hráli v oslabení, ale Knapík to udělal takticky dobře, protože ten hráč šel sám na bránu. Spíše bylo špatně, že jsme předtím nezachytili jednoduchý nákop soupeře. Ke konci nám Knapík chyběl, ale byla tam další chyba při nabírání Mikuly. Určitě se tomu dalo zabránit a hodně nás to mrzí."

Luboš Kozel (trenér Liberce): "Je to pro nás nesmírně cenné vítězství. Hráči by vám potvrdili, že jsem je od čtvrtka upozorňoval na to, že nás čeká velmi těžké utkání. Teplice hrály v posledních zápasech velmi dobře, jen v rozhodujících momentech dělají chyby vzadu a ve finální fázi nejsou tak kvalitní, což je stojí výsledky. Říkal jsem proto, že jim také přijde zápas, v němž to prolomí. Chtěl jsem, abychom do utkání dobře vstoupili, což se podařilo. Později jsme ale začali hrát profesorsky a sami sebe dostávali pod tlak. Vyrovnání Teplic bylo zasloužené. Ve druhé půli se náš výkon zvedl, hráli jsme odvážněji a rozhodující byli střídající hráči. Júsuf (Hilál) první šanci neproměnil, Nečas si vynutil červenou kartu a Rondič v nastavení rozhodl. Vítězství v nastaveném čase je vždy trochu šťastné, ale po červené kartě jsme to chtěli vyhrát víc a jsem rád, že se nám to podařilo."