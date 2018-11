Praha - Fotbalisté Teplic otočili ligový zápas na hřišti Bohemians Praha 1905 a vyhráli 3:2. Severočeši tak z posledních tří zápasů vydolovali šest bodů a vylepšují si pozici po špatném vstupu do sezony. Bohemians naopak vyhráli jediné z posledních sedmi utkání a doma ztratili body pošesté za sebou.

Teplice vedly gólem Michala Jeřábka, ale domácí rychle skóre otočili dvěma zásahy Jusúfa Hilála. Po změně stran však Daniel Trubač srovnal a rozhodující trefu obstaral David Vaněček.

V sestavě Bohemians se překvapivě objevil Martin Hašek mladší, který před dvěma týdny odstoupil ze zápasu s Plzní s vážně poraněným ramenem a čekalo se, že bude absentovat delší dobu. Jen na lavičce naopak začal Reiter, kterému se v noci narodil syn.

Bohemians začali hodně aktivně. Nejprve mířil vedle Bartek, pak Haška vychytal brankář Diviš. Jenže v 17. minutě šli do vedení hosté. Po rohovém kopu se prosadil Jeřábek, který v souboji přetlačil Závišku a v pádu dobře usměrnil míč hlavou. Jeden z jeho spoluhráčů v ofsajdu ale zřejmě stínil brankáři.

Domácí se však nenechali rozhodit a přichystali si rychlou odpověď. Centr z přímého kopu chytře tečoval patičkou Hilál mimo brankářův dosah. A bahrajnský útočník za další čtyři minuty opět potvrdil roli nejlepšího střelce týmu, když po rohovém kopu vstřelil pátou branku v sezoně. Na obě mu nahrál bek Dostál.

Hilál ještě do poločasu sahal dokonce po hattricku, ale Diviš jeho další ránu vyrazil. Na druhé straně zahrozil Vaněček.

Teplice brzy po změně stran srovnaly. Domácí špatně rozehráli aut a dali soupeři šanci usadit se v útoku. První centr ještě neuspěl, ale Krob zleva vrátil míč do vápna a Trubač vstřelil druhý ligový gól v kariéře, první od května 2015. Neuhlídal ho Schumacher.

Vrátit vedení Bohemians mohli Hilál se Šmídem, ale šance nevyužili. Místo toho Teplice dokonaly obrat. Po rohovém kopu zůstali hosté v útoku, stoper Král v rohu hřiště obehrál Švece a vybídl ke skórování Vaněčka, který šancí nepohrdl.

Bohemians se pak snažili o vyrovnání, ale v největší šanci vychytal Závišku brankář Diviš. Tepličtí už závěrečný tlak domácích ustáli.

Hlasy po utkání:

Martin Hašek (trenér Bohemians): "Celý podzim máme obrovský problém s marodkou a ani jednou jsme nemohli postavit stejnou a nejsilnější sestavu. Až do zápasu s Plzní jsme to nějak zvládali bodově i herně. Ale teď už nás to doběhlo. V Boleslavi jsem nebyl spokojený s přístupem a nasazením, dnes na hřišti nechali hráči všechno a v první půli předvedli dobrý výkon, ale měli jsme tam spoustu hráčů, kteří to nebyli schopni hrát celých 90 minut, jelikož nemůžou pořádně trénovat. Navíc byl soupeř velmi efektivní. Když přijdete o vedení a zároveň víte, že nemáte sílu na hřišti ani na lavičce, tak je to těžké. Neměli jsme patrony, ale prohráli jsme se ctí po zajímavém zápase. Celý podzim jsme to před sebou hrnuli a teď nás to doběhlo. Potřebujeme čas na doléčení a natrénování. Alespoň částečně nám snad pomůže reprezentační přestávka, po které budou pro nás velmi důležité zápasy. Hašek hrál, protože nebyla jiná možnost. Ale byl jen na 50 procent, protože bolest ho pořád hodně limituje. Oceňuji gesto Ljevakoviče, že se přiznal k rohu, po němž jsme skórovali."

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Zranil se nám Vondrášek a Krob netrénoval celý týden, ale se zapřením šel do hry. Změnili jsme proto systém na tři obránce a do poločasu si to sedalo. Šli jsme do vedení, ale pak nepochopitelně dvakrát inkasujeme ze standardek, což u Teplic není obvyklé. Byla to individuální chyba Čmovše, který měl na starost Hilála. Museli jsme na to ve druhé půli reagovat změnou systému na 4-4-2, povedlo se to otočit a v závěru jsme to uskákali."

Bohemians Praha 1905 - FK Teplice 2:3 (2:1)

Branky: 18. a 32. Hilál - 17. Jeřábek, 49. Trubač, 63. Vaněček. Rozhodčí: Lerch - Melichar, Černý. ŽK: Šmíd, Dostál - Král, Vaněček, Krob, Čmovš. Diváci: 4382.

Bohemians: Valeš - Dostál, Krch, Šmíd, Schumacher - Záviška, M. Hašek ml., Švec (69. F. Hašek), Bartek (69. Reiter) - Mašek (83. Vodháněl) - Hilál. Trenér: M. Hašek st.

Teplice: Diviš - Jeřábek, Čmovš, Král - Hora, Ljevakovič (50. Hyčka), Kučera, Žitný (73. Luts), Krob - Trubač (86. Hošek), Vaněček. Trenér: Hejkal.

Tabulka:

1. Slavia 13 11 0 2 32:8 33 2. Plzeň 13 10 1 2 20:12 31 3. Ostrava 13 8 3 2 20:9 27 4. Sparta 13 8 2 3 23:9 26 5. Zlín 13 7 3 3 19:10 24 6. Jablonec 13 7 2 4 24:11 23 7. Liberec 13 4 5 4 13:13 17 8. Mladá Boleslav 13 5 2 6 28:29 17 9. Bohemians Praha 1905 14 4 4 6 15:20 16 10. Teplice 14 4 3 7 17:23 15 11. Příbram 13 4 2 7 18:33 14 12. Opava 13 4 1 8 16:20 13 13. Olomouc 13 4 1 8 14:24 13 14. Karviná 13 3 2 8 17:25 11 15. Dukla 13 3 1 9 11:25 10 16. Slovácko 13 3 0 10 12:28 9