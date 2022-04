Teplice otočily duel s Českými Budějovicemi a posunuly se na 12. místo

Teplice - Fotbalisté Teplic otočili domácí utkání 30. kola první ligy s Českými Budějovicemi a po vítězství 2:1 si připsali cenné tři body v boji o záchranu v nejvyšší soutěži. Hosté se ujali vedení v 19. minutě po gólu Michala Škody, do přestávky ale vyrovnal Mohamed Tijani a v 53. minutě rozhodl o triumfu Severočechů Václav Sejk.

"Jsem rád, že kluci povstali a duel otočili. Ke konci to bylo o morálu a trochu o štěstí. Je to pro nás hrozně důležitá výhra. Jak jsme klukům vynadali za prohru v Pardubicích (0:2), proti kterým nám chyběla bojovnost a přístup, dnes je musím pochválit," řekl na tiskové konferenci teplický trenér Jiří Jarošík.

Teplice porazily doma Dynamo počtvrté z posledních pěti ligových zápasů a poskočily v tabulce na 12. místo. Jihočeši v této sezoně nejvyšší soutěže jako jediní venku nevyhráli, se šesti body jsou tam nejhorším týmem a základní část zakončili na 10. příčce.

"Za sezonu jsme měli venku spoustu dobře rozehraných zápasů, ale poté jsme je naivními chybami ztratili. Určitě je spokojenost s tím, kde v tabulce jsme, ale abychom byli ještě lepší, musíme zvládnout venkovní duely lépe. Je to pro nás ponaučení do dalších sezon," uvedl českobudějovický trenér David Horejš.

"Skláři" chtěli na Stínadlech prolomit sérii tří domácích porážek, utkání ale nezačali dobře. Už po čtvrt hodině mohl České Budějovice poslat do vedení Van Buren, jeho střela z nadějné pozice ale letěla těsně nad.

O chvíli později se už hosté dočkali. Van Burenův průnik ještě brankář Grigar zneškodnil, míč se však odrazil ke Škodovi a ten ranou do odkryté brány otevřel skóre zápasu. Čtyřiatřicetiletý útočník Dynama vstřelil svůj 51. ligový gól a pátý v této sezoně.

Inkasovaná branka donutila Teplice k větší aktivitě a v 25. minutě zahrozil Trubač, gólman Šípoš ovšem jeho střelu chytil. Domácí vyrovnali o tři minuty později. Žákovu dalekonosnou ránu vytáhl Šípoš jen před sebe a dorážející Tijani už nezaváhal.

Čtyřiadvacetiletý obránce hostující na severu Čech ze Slavie zaznamenal svůj první ligový gól. "Mo nám v minulém zápase proti Pardubícím chyběl a bylo vidět, že jsme s ním vzadu klidnější. Potvrdil roli lídra, kterého jsme neměli," uvedl Jarošík.

Po přestávce dokonali Tepličtí obrat. V 53. minutě našel Vondrášek v pokutovém území Sejka, ten se zasekávačkou zbavil bránícího protihráče a střelou na zadní tyč rozhodl. Kmenový hráč Sparty vyrovnal čtvrtou brankou v ligové sezoně nejlepší týmové střelce Fortelného a Mareše.

"V tom gólu byla práce celého týmu. Hráli jsme po zemi a byli jsme kvalitní na balonu a v soubojích," podotkl Sejk. "Co se týče počtu branek, musím říct, že jsem si před příchodem do Teplic dával ne nižší, ale jiné cíle. Postupně jsem je ale začal navyšovat a nechci se na tomto čísle zastavit," doplnil devatenáctiletý útočník.

Hosté mohli vzápětí odpovědět, ale Škodův pokus směřoval jen doprostřed brány. Na druhé straně mohl přidat pojistku Sejk, jenže tentokrát vyběhnuvšího Šípoše nepřekonal. Jihočeši dál živili šanci na bodový zisk a po hodině hry byl po Hellebrandově centru blízko vyrovnání Mihálik, v klíčový moment ale netrefil míč. Deset minut před koncem sahal po vyrovnání z dobré pozice také Hellebrand, jenže přestřelil.

"Místo toho, abychom měli zápas pod kontrolou a dobře kombinovali, nabídli jsme soupeři vyrovnání. U druhého gólu jsme zase řešili ofsajdovou situaci, místo toho, abychom to dohráli. Následně jsme měli sice tlak, ale buď jsme se k zakončení nedostali nebo jsme nabídnuté možnosti neproměnili. Odjíždíme proto s prázdnou," dodal Horejš.

Teplice díky zaváhání konkurentů poskočily na 12. místo tabulky a boje ve skupině o udržení začnou doma sobotním duelem s Bohemians 1905. České Budějovice čeká o den později první duel ve skupině o sedmé až desáté místo s Mladou Boleslaví.

Hlasy po utkání:

Jiří Jarošík (trenér Teplic): "Zápas jsme začali nervózně. Hůře jsme kombinovali a neměli na soupeřově půlce kvalitu. Budějovice nás potrestaly, daly nám gól a to pro nás byla velká rána. Jsem ale rád, že kluci povstali a duel otočili. Ke konci to bylo o morálu a trochu o štěstí. Podržel nás klasicky Grigy (Tomáš Grigar) a vítězství jsme ubojovali. Je to pro nás hrozně důležité. Jak jsme klukům trochu vynadali za prohru v Pardubicích, proti kterým nám chyběla bojovnost a přístup, dnes je musím pochválit. V sobotu nás ale čeká další zápas a uvidíme, zda budeme chválit i o po něm."

David Horejš (trenér Č. Budějovic): "S výsledkem nejsme spokojení. Do zápasu jsme vstoupili dobře, byli od začátku aktivnější a dali po krásné akci vedoucí branku. Na domácích byl vidět tlak. Místo toho, abychom měli zápas pod kontrolou a dobře kombinovali, jsme soupeři nabídli vyrovnávající branku. Řešíme situaci kolem vápna nesmyslnou přihrávkou. Domácí gól nabudil a do druhé půli vstoupili aktivněji. U druhého gólu jsme řešili ofsajdovou situaci, místo toho, abychom to dohráli. Následně jsme měli sice tlak, ale buď jsme se k zakončení nedostali, nebo jsme nabídnuté možnosti neproměnili. Odjíždíme proto s prázdnou."

FK Teplice - Dynamo České Budějovice 2:1 (1:1)

Branky: 28. Tijani, 53. Sejk - 19. Škoda. Rozhodčí: Proske - Kotík, Dresler. ŽK: Čavoš (Č. Budějovice). Diváci: 1620.

Sestavy:

Teplice: Grigar - Chaloupek, Tijani, Vondrášek - Hyčka, Kučera, Trubač, Kodad (85. Ledecký), Boljevič (90.+3 Prošek) - Žák (71. Jukl), Sejk. Trenér: Jarošík.

Č. Budějovice: Šípoš - Čolič, Králik, Havel, Skovajsa - Van Buren (60. Brandner), Valenta, Čavoš (76. Tolno), Hellebrand, Mihálik - Škoda (60. Penner). Trenér: Horejš.