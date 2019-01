Teplice - Fotbalisté Teplic zahájili přípravu na jarní část prvoligové sezony. Na Stínadlech dnes chyběli záložník Patrik Dressler a útočníci Yhojan Díaz s Markem Červenkou. Už dříve ze severočeského klubu odešli nejlepší střelec David Vaněček a stoper Alex Král.

S Dresslerem se klub dohodl na ukončení smlouvy a po vypršení kontraktu odešel i Díaz, zatímco Červenka má podle klubového webu namířeno na testy do zahraničí. Vaněček se už v létě domluvil na angažmá ve skotském Heart of Midlothian a Král v prosinci přestoupil do Slavie. "Je tam ještě jeden otazníček, ale nejde o nikoho z opor týmu a spíše to vypadá, že už další odchod nebude," uvedl sportovní ředitel Štěpán Vachoušek.

O možných posilách zatím mluvit nechtěl. "Kdybychom přivedli do každé řady jednoho hráče, tak bychom byli maximálně spokojení. Počítám do toho i Trubyho, kterého bychom chtěli udělat na přestup," jmenoval Vachoušek záložníka Daniela Trubače, jenž zatím v Teplicích hostuje ze Slavie.

Trenér Stanislav Hejkal přivítal také několik nováčků. Vedle dorostenců Matěje Radosty s Janem Knapíkem se do přípravy zapojil útočník Jan Kuchta, který přišel na rok a půl dlouhé hostování ze Slavie. Z hostování v Litoměřicích se vrátil brankář Jan Plachý a na testy přišel gólman Lukáš Soukup.

Teplické fotbalisty nyní čekají v domácím prostředí dva týdny přípravy, během kterých se postupně utkají s Neugersdorfem, Táborskem a Varnsdorfem. Poté se osmý celek ligové tabulky přesune na desetidenní soustředění na Kypru.