Teplice - Předehrávku 21. kola první fotbalové ligy obstará souboj týmů usilujících minimálně o účast v nadstavbové skupině o Evropskou ligu. Osmé Teplice se doma utkají s jedenáctou Mladou Boleslaví, a pokud ji porazí, odskočí spodní šestici už na rozdíl pěti bodů. Naopak Středočeši se v případě úspěchu posunou do první desítky.

Oba celky na úvod jara prověřili adepti na titul. Teplice dlouho vzdorovaly vedoucí Slavii, ale v závěru dvakrát inkasovaly a prohrály 0:2. Mladá Boleslav uhrála doma remízu 1:1 s Plzní.

"Proti Plzni jsme měli i na tři body a hráli jsme dobré utkání. Teď je třeba na to navázat. Jedeme do Teplic s tím, že chceme vyhrát a uvidíme," řekl mladoboleslavský záložník Ladislav Takács. Jeho tým vyhrál jediné z posledních sedmi ligových utkání.

"Mladá Boleslav proti Plzni ukázala kvalitu, ale nejsou nějaké bůhvíjaké mužstvo. My se díváme především na sebe, protože máme svoji tvář, kterou jsme natrénovali během pauzy. Boleslav má sice v kádru jednu dvě individuality, ale už to není takový tým, jako býval v minulosti," uvedl teplický útočník Jan Kuchta.

Individualitou mínil zejména útočníka Nikolaje Komličenka, který má v sezoně průměr gólu na zápas a s 19 brankami vévodí tabulce střelců. V posledních pěti duelech dal sedm branek a bude představovat největší nebezpečí pro obranu Teplic. V ní je mimo jiné bývalý hráč Mladé Boleslavi Pavel Čmovš.

"Proti Boleslavi jsem za Teplice ještě nenastoupil a těším se, protože pár kluků, se kterými jsem tam hrával, ještě v kádru zůstalo. Musíme si dát pozor na Marka Matějovského a Komličenka, který je velký, silový, vždycky hraje hodně do těla, takže je to složité. Člověk musí být blízko a také na něj trochu přitvrdit," hledal Čmovš recept.

Mladá Boleslav by měla mít k dispozici i Takácse, který v duelu s Plzní brzy střídal po srážce hlavami s Lukášem Hejdou. Může to pro něj být stý ligový zápas. "Snad bude lepší než ten 99. zápas s Plzní, z něhož jsem stihl jen tři minuty a odnesl si dva stehy a lehký otřes mozku. Ale jsem v pohodě. Na to, jak to vypadalo, jsme z toho vyšli s Lukášem Hejdou ještě dobře," řekl.

Utkání na Stínadlech začne v pátek v 18:00 v přímém přenosu ČT Sport. Poslední čtyři vzájemné duely skončily remízou a Mladá Boleslav prohrála s Teplicemi jediný z posledních jedenácti zápasů.

Hlasy před páteční předehrávkou 21. kola první ligy:

Jan Kuchta (útočník Teplic): "Mladá Boleslav proti Plzni ukázala kvalitu, ale nejsou nějaké bůhvíjaké mužstvo. My se ale díváme především na sebe, protože máme svoji tvář, kterou jsme natrénovali během pauzy. Boleslav má sice v kádru jednu dvě individuality, ale už to není takový tým, jako býval v minulosti."

Pavel Čmovš (obránce Teplic): "Proti Boleslavi jsem za Teplice ještě nenastoupil a těším se, protože pár kluků, se kterými jsem tam hrával, ještě v kádru zůstalo. Ale v každém ligovém týmu má člověk nějaké známé, takže to není nic výjimečného a děje se to každý týden. Musíme si dát pozor na Marka Matějovského a Komličenka, který je velký, silový, vždycky hraje hodně do těla, takže je to složité. Člověk musí být blízko a také na něj trochu přitvrdit."

Ladislav Takács (záložník M. Boleslavi): "Proti Plzni jsme měli i na tři body a hráli jsme dobré utkání. Teď je třeba na to navázat. Jedeme do Teplic s tím, že chceme vyhrát a uvidíme. Teplice změnily útočníky, ale jinak jsou spolu dlouho a musíme se na ně dobře připravit, protože budou nepříjemné. Může to být můj stý ligový zápas. Snad bude lepší než ten 99. zápas s Plzní, z něhož jsem stihl jen tři minuty a odnesl si dva stehy a lehký otřes mozku. Ale jsem v pohodě. Na to, jak to vypadalo, jsme z toho vyšli s Lukášem Hejdou ještě dobře."

Statistické údaje před páteční předehrávkou: -------- FK Teplice (8.) - FK Mladá Boleslav (11.) Výkop: pátek 15. února, 18:00 (ČT 2). Rozhodčí: Zelinka - Hájek, Fišer. Bilance: 29 7-11-11 38:37. Poslední zápas: 1:1 Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Hošek, Čmovš, Krob - Ljevakovič, Kučera - Hora, Žitný, Moulis - Kuchta. M. Boleslav: Šeda - Křapka, Chaluš, Hájek, Fulnek - Hubínek, Takács - Ladra, Matějovský, Přikryl - Komličenko. Absence: Jeřábek (trest za ČK), Jindráček, Luts (oba zranění) - Mareš (rekonvalescence), Túlio (zranění). Disciplinární ohrožení: Hyčka, Kučera, Kuchta, Vondrášek (všichni 3 ŽK) - Mareš (7 ŽK), Matějovský, Takács (oba 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hora (5) - Komličenko (19). Zajímavosti: - Teplice v lize neporazily M. Boleslav 7x za sebou - poslední 4 vzájemné ligové duely skončily remízou (z toho 3 výsledkem 1:1) - Teplice naposledy porazily Mladou Boleslav v dubnu 2015, kdy vyhrály 5:0 - Teplice vyhrály 3 z posledních 4 kol - Teplice doma v lize 3x za sebou neprohrály a inkasovaly jediný gól - M. Boleslav nevyhrála v posledních 4 kolech, naplno bodovala v jediném z posledních 7 ligových zápasů - M. Boleslav prohrála 5 z posledních 6 venkovních ligových zápasů - Komličenko dal v posledních 5 ligových zápasech 7 gólů a v sezoně má průměr gól na