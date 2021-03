Teplice díky Kodadovi v závěru zachránily remízu 1:1 s Bohemians

Teplice - Fotbalisté Teplic ve 24. kole první ligy doma zachránili remízu 1:1 s Bohemians 1905 díky brance Ladislava Kodada z 82. minuty. Pražané, kteří se ujali vedení po hodině hry díky střídajícímu Matěji Pulkrabovi, v nejvyšší soutěži neprohráli počtvrté za sebou a jsou na 11. místě. Severočeši v neúplné tabulce zůstávají čtrnáctí a od sestupových míst je dělí sedm bodů.

"Jsem rád, že jsme v závěru urvali alespoň bod. Myslím, že je to spravedlivá remíza, která odpovídá průběhu zápasu a musíme ji po tom vývoji utkání, kdy jsme prohrávali, brát," uvedl na on-line tiskové konferenci trenér Teplic Radim Kučera.

"Myslím, že jsme dneska ztratili dva body. Bohužel jsme v závěru, v podstatě jen z nákopu, umožnili Teplicím skórovat a pak jsme se ještě třásli o bod. Za mě je to velká škoda a tyto zápasy rozhodují, kde se budeme pohybovat. Z takovéhoto duelu potřebujeme získávat výhry, abychom se posunuli v tabulce nahoru. Je rozdíl mít jeden nebo tři body," doplnil kouč Bohemians Luděk Klusáček.

Jeho svěřenci nastoupili bez brankáře Le Gianga, kterého nahradil Bačkovský. Obránce Dostál zase nastoupil k jubilejnímu 200. ligovému zápasu. V teplické sestavě pro změnu za vykartovaného obránce Mazucha zaskočil Kňapík a zraněného nejlepšího střelce týmu Mareše vystřídal v útoku Řezníček.

"Pro střídání brankáře jsme se rozhodli, jelikož víme, jak je tu obtížný terén a hra je tím ovlivněna. Hugo dostal přednost, protože hraje dobře nohama. Byl to taktický důvod, ne že by Patrik podával špatné výkony," vysvětlil Klusáček.

"Když vám vypadne takřka osa týmu, přemýšlíte nad tím, jak moc velký zásah to je. Věřil jsem ale tomu, že je nahradíme a další hráči zas chytnou šanci za pačesy. Musím jim za jejich výkon poděkovat," přidal Kučera.

První větší příležitost měli po čtvrthodině hry domácí. Po přihrávce Žitného se opřel do míče na hranici pokutového území Kodad, ale Bačkovský byl pozorný. Pražané odpověděli o chvíli později, kdy po centru Hronka z voleje přestřelil Bartek.

"Klokani" do druhé půle vystřídali Necida za Pulkraba a útočník hostující z pražské Sparty jejich hru výrazně zvedl. Při první výraznější šanci po přihrávce Puškáče přestřelil, při další příležitosti musel zasáhnout bránící Knapík.

V 65. minutě se však Pulkrab přeci jen dočkal, když si naskočil na rohový kop a přesnou hlavičkou nedal Čtvrtečkovi šanci. Šlo o jeho čtvrtý ligový gól v sezoně, třetí z venkovního utkání.

"Naše hra se ve druhé půli rozhýbala, podařilo se nám udržet balony vepředu a z toho plynuly brejky. Měly jsme hodně příležitostí, ale je pravda, že Pulkrab hru oživil. Těžíme z toho, že máme dostatek kvalitních útočníků a jsem rád, že můžeme hru tímto způsobem hru změnit," přiznal Klusáček.

Tepličtí se následně vrhli za možným vyrovnáním a i jim pomohlo střídání. Devět minut před koncem Žitného vystřídal Vukadinovič a srbský záložník hned vzápětí pronikl do pokutového území odkud našel centrem Kodada, a ten přesnou hlavičkou nezaváhal. Dvaadvacetiletý záložník po nedávné trefě proti Opavě vstřelil svou druhou ligovou branku v sezoně.

"Láďa si získal roli hráče základní sestavy a vrací nám to tímto způsobem. U něj je osobité, že je pracovitý, jede na plné pecky a zřejmě je na tom i teď psychicky dobře. Jsem rád, že se rve o svou šanci a ukazuje kvalitu," dodal Kučera.

Teplice v nejvyšší soutěži neporazily Bohemians ve třetím duelu za sebou a vyhrály jediné z posledních 10 kol. "Klokani" v aktuálním ročníku venku získali teprve sedmý bod.

Hlasy po utkání

Radim Kučera (trenér Teplic): "Jsem rád, že jsme v závěru urvali alespoň bod. Do zápasu jsme vstoupili velice dobře a v prvních deseti patnácti minutách s dobrou aktivitou. Cítil jsem, že si hráči věří, byli klidnější na míči a dostávali se do postupných útoků. Následně se hra vyrovnala a pohybovala se mezi šestnáctkami. Nepříjemnou střelu tam měl Láďa Kodad a naopak nás zase mohl po chybě potrestat Hronek. Druhý poločas byl hodně bojovný a moc velkých příležitostí tam také nebylo. Soupeř nás však potrestal ze standardní situace, kdy jsme si nepohlídali Pulkraba. Nakonec jsme to však silou vůle srovnali na 1:1 a myslím, že je to spravedlivá remíza, která odpovídá průběhu zápasu. Bod musíme po tom vývoji utkání, kdy jsme prohrávali, brát."

Luděk Klusáček (trenér Bohemians 1905): "Myslím, že jsme dneska ztratili dva body. Zatímco první poločas byl oboustranně nevýrazný s jednou šancí na každé straně, do té druhé jsme vstoupili mnohem lépe a ještě před gólem jsme měli několik nevyužitých brejků a kontrolovali hru. Bohužel jsme v závěru, v podstatě jen z nákopu, umožnili Teplicím skórovat a pak jsme se ještě třásli o bod. Za mě je to velká škoda a tyto zápasy rozhodují, kde se budeme pohybovat. Z takovéhoto duelu potřebujeme získávat výhry, abychom se posunuli v tabulce nahoru. Je rozdíl mít jeden nebo tři body."

FK Teplice - Bohemians Praha 1905 1:1 (0:0)

Branky: 82. Kodad - 65. Pulkrab. Rozhodčí: Orel - Nádvorník, Caletka - Petřík (video). ŽK: Pulkrab (Bohemians). Bez diváků

Sestavy:

Teplice: Čtvrtečka - Vondrášek (68. Hyčka), Gabriel, Kňapík, Droehnle - Kodad, Jukl, T. Kučera (80. Trubač), Moulis - Žitný (81. Vukadinovič) - Řezníček (68. Macej). Trenér: R. Kučera.

Bohemians: Bačkovský - Dostál, Köstl, Bederka, Bartek - Hronek (89. Kosek), Ljovin, Květ (90. Keita), Schumacher (60. Vaníček) - Necid (46. Pulkrab), Puškáč (81. Jindřišek). Trenér: Klusáček.