Teplice chtějí opět hrát o poháry, tentokrát však bez ostudy

Praha - Fotbalisté Teplic chtějí v nadcházející sezoně opět hrát o evropské poháry. Severočeský celek však o ně chce zabojovat lépe než v minulém ročníku, kdy do semifinále skupiny o Evropu s Mladou Boleslaví vstoupil rekordním domácím debaklem 0:8.

"Naše dlouhodobé cíle jsou stále stejné, byť to může někoho trochu iritovat. Chceme se dostat do pohárů, takže v nadcházející sezoně chceme skončit nejhůře v prostřední skupině, ale chtěli bychom být v lepší pozici než v minulém ročníku. Takže chceme být na sedmé osmé příčce a pak se o poháry porvat lépe než v minulé sezoně," uvedl v rozhovoru pro klubovou televizi šéf klubu Petr Hynek.

Teplicím by mělo pomoci především několik změn v kádru. Na Stínadla přišli obránci Manel Royo Castello, Igor Paradin s Jevgenijem Nazarovem a útočník Jakub Mareš. Klub naopak opustil obránce Jan Krob, který byl po debaklu s Boleslaví přeřazen do béčka, zatímco po konci smlouvy odešli Siim Luts, Daniel Soungole, Jan Hošek nebo Jan Kuchta, jemuž skončilo hostování.

Severočeský celek, který do ligy vstoupí v sobotu v Příbrami, by navíc ještě dva hráče rád přivedl. "Když přijdou, tak u mě, ale především u trenéra bude velká spokojenost," řekl sportovní ředitel klubu Štěpán Vachoušek. "Hledali jsme hráče hlavně kvůli charakteru, aby přinesli do kabiny pohodu, ale hlavně dravost a chuť něčeho dosáhnout," přidal.

"Dosavadní posily do kabiny zapadly dobře a teď záleží jen na nich, aby se popraly o místo v sestavě a zvýšily konkurenci, která tady byla potřeba," přidal Vachoušek. "Když dotáhneme ta dvě jména, tak budeme mít všechny posty zdvojené a budeme maximálně spokojení, protože podzim je dlouhý a kádr musí být širší," dodal.

Trenér Stanislav Hejkal navíc za posilu považuje i Jakuba Horu, který byl v minulé sezoně s 11 góly jedním z nejlepších střelců ligy. O záložníka se totiž zajímal konkurenční Jablonec, ale osmadvacetiletý fotbalista nakonec zůstal v Teplicích, přestože zájem odejít netajil.

"S Kubou jsme měli jasně nastavená pravidla. Říkal jsem mu: Kubo, já ti angažmá přeju, a pokud přijde nabídka, tak jsme ochotní jednat. Ale pokud nastoupíš do přípravy s Teplicemi, tak už tě do žádného českého klubu vyjma první trojky nepustíme," řekl Hejkal.

"Kdyby přišlo zahraničí, tak by se o tom dalo uvažovat, ale přišel Jablonec. Takže podle naší dohody a po dohodě s vedením jsem řekl ne. Já chápu Kubu, protože měl fantastickou sezonu. Z pozice záložníka dal jedenáct branek, takže nevím, jestli jeho manažer nezaspal, neumím si to vysvětlit, ale nabídky nepřišly. Takže je tady," uvedl Hejkal.