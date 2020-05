Teplice a Liberec prošly i druhým kolem testů, liga může začít

Praha - První fotbalová liga může po koronavirové přestávce opět začít sobotní dohrávkou 23. kola mezi Teplicemi a Libercem. Ani druhé kolo testů na nemoc covid-19 v obou klubech neodhalilo žádného nakaženého. V tiskové zprávě o tom informovala Ligová fotbalová asociace, která v Česku řídí profesionální soutěže.

Všichni hráči, realizační týmy i další pracovníci klubů musejí před restartem nejvyšší soutěže absolvovat dva testy. Oba severočeské celky úspěšně prošly první vlnou na konci minulého týdne a žádný pozitivní nález na covid-19 nepřineslo ani čtvrteční druhé testování.

Liga znovu začne po dvou a půl měsících, poslední zápas se hrál 9. března. Naplno se obnovená nejvyšší soutěž rozběhne v úterý a ve středu, kdy je na programu 25. kolo.

Zbylých 30 klubů první a druhé ligy čeká druhé kolo testů o víkendu a brzy po něm tak, aby týmy byly připraveny na restart sezony. Třetí vlnu pak musejí všichni podstoupit mezi koncem základní části a začátkem nadstavby.

V klubech jsou zatím dva nakažení hráči - jeden z Mladé Boleslavi a druhý ze Slavie. Zatímco Pražané byli od úterý do dneška preventivně v klidovém režimu a čekají na výsledky druhých testů, středočeský tým už se vrátil k tréninku, protože přetestování další nakažené neodhalilo. Shodou okolností právě Slavii by měla Mladá Boleslav přivítat v úterý ve svém úvodním duelu po restartu ročníku.

Tabulku po nekompletních 24 kolech vede obhájce titulu Slavia o osm bodů před Plzní. Zbývá odehrát šest kol základní části, nadstavbu, která je pro většinu týmů pětikolová, a baráž o nejvyšší soutěž.

Hlasy před utkáním:

Stanislav Hejkal (trenér Teplic): "Nevíme, co od restartu ligy čekat. Určitě prázdné stadiony. Takhle dlouhá ještě nikdy pauza nebyla, vždyť zimní přestávka je od poloviny prosince do začátku ledna. Hráči šest týdnů běhali po lese, pak měli nekontaktní hry, to jsou věci, které s fotbalem nemají nic společného. Všichni očekáváme, co bychom si přáli, ale nevíme, jak to dopadne. Jeden přátelský zápas je málo. Jen jeden jsme hráli proto, že máme nějaká zranění. A také proto, že máme oproti ostatním týmům předehrávku. Ukáže se, jestli jsme udělali dobře nebo špatně. Po špatném startu do jara nás čeká těžké období. I vzhledem k tomu, že se budou hrát anglické týdny. Musíme bodovat, víme to."

Pavel Hoftych (trenér Liberce): "Jsme takový startovací zajíc. Pevně věřím, že jsme dobře nachystaní. Chtěli bychom se vrátit do formy, s níž jsme ligu zakončili. První tréninky po pauze vypadaly, jako kdyby kluci přišli z krajského přeboru po pauze na testy. Toto období trvalo tři dny, než se hráči dostali do práce s míčem. Na tréninku vypadáme stejně jako před pauzou. Ale na přípravných utkáních bylo vidět, že pro nás nejsou fotbalové věci tak lehké jako předtím. Hráči jsou po fyzické, kondiční a soubojové stránce připraveni, chybět může herní praxe. Soutěž je regulérní, když je pro všechny stejná, což podle mě je. Věřím, že dohrajeme ligu až do konce. Bez diváků to bude zvláštní, odezva diváků za vybojovaný balon a povedenou akci bude chybět. Říkám, že když jsou diváci na tvé nebo občas i na soupeřově straně, dokážou z hráčů vyždímat 20 procent navíc. To tentokrát bude chybět, ale je to stejné pro všechny. Za všechny můžu říct, že se na start těšíme."