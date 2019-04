Teplice - Předehrávka mezi Teplicemi a Bohemians 1905 otevře v pátek od 18:00 program 28. kola první fotbalové ligy. Severočeši chtějí navázat na dobrou formu na domácím hřišti a vítězstvím se přiblížit jistotě prostřední skupiny nadstavbové části a udržení v soutěži. Čtrnáctí "Klokani" by však rádi potvrdili pozici týmu, kterému se více daří venku, a získali body v boji o záchranu.

Teplice doma v lize třikrát za sebou zvítězily. Do výborné formy se dostal ofenzivní záložník Jakub Hora, který v posledních šesti kolech skóroval šestkrát. Severočeši jsou tři kola před koncem základní fáze soutěže desátí a mají pětibodový náskok na jedenáctou Opavu. Jsou tak velmi blízko prostřední skupině nadstavby pro sedmý až desátý tým.

"Budeme chtít uhrát body, jde nám o to, abychom si zajistili prostřední skupinu. Soustředíme se teď hlavně na to, abychom zvládli Bohemku. Co bude potom, to necháváme na zbývající dva zápasy," konstatoval Pavel Drsek, asistent teplického trenéra Stanislava Hejkala.

"Víme, že Bohemka hraje venku dobře. Je to brejkový mančaft, hrají rychle nahoru, doplňují to dobře. Chtěli bychom tomu zamezit a hrát náš fotbal," dodal Drsek.

Bohemians, kteří postoupili do semifinále domácího poháru, poslední tři kola nevyhráli a trápí je hlavně koncovka. Pražanům se více daří venku, kde uhráli 16 z celkových 27 bodů. Na hřištích soupeřů dali v posledních třech zápasech sedm branek, zatímco doma v lize už šest utkání neskórovali.

"Předsezonním cílem bylo hrát prostřední skupinu, teď už se ale musíme soustředit, abychom zvládli závěr sezony bez ohrožení," připustil kouč Bohemians Martin Hašek.

"V zápasech nepropadáme. Potřebujeme dávat góly, ovšem nepadá nám to tam. Soupeři to šlape, Jakub Hora chytil neskutečnou formu, je tahounem mužstva. Jim se daří to, co nám ne. Dávají góly a vyhrávají. Věříme si ale, že utkání v Teplicích zvládneme," dodal útočník Bohemians David Puškáč.

Statistické údaje před zápasy 28. kola první ligy: FK Teplice (10.) - Bohemians Praha 1905 (14.) Výkop: pátek 12. dubna, 18:00. Rozhodčí: Klíma - Hájek, Novák. Bilance: 29 16-6-7 41:24. Poslední zápas: 3:2. Předpokládané sestavy: Teplice: Grigar - Jeřábek, Čmovš, Shejbal - Vondrášek, Ljevakovič, Kučera, Trubač, Hora - Žitný, Kuchta. Bohemians: Fryšták - Bederka, Hůlka, Pokorný - Dostál, Ljovin, Vacek, Bartek - Reiter, Puškáč, Vaníček. Absence: Hyčka (4 ŽK), Moulis, Luts, Krob (všichni zranění) - Juliš, Švec (oba zranění), Krch, F. Hašek, Šmíd (všichni nejistý start). Disciplinární ohrožení: nikdo - Dostál, Hilál, Ljovin, Puškáč, Šmíd (všichni 3 ŽK). Nejlepší střelci: Hora (11) - Hilál (5). Zajímavosti: - Teplice prohrály jediný z posledních 7 ligových duelů s Bohemians - Teplice doma v lize neprohrály s Bohemians 6x po sobě, z toho 5x zvítězily a v posledních 2 zápasech neinkasovaly - Teplice doma v lize vyhrály 3x po sobě a z posledních 7 utkání tam prohrály jediné - Teplice v posledních 5 kolech vždy vyhrávaly doma a prohrávaly venku - Bohemians 3 kola po sobě nevyhráli - Bohemians ve 3 z posledních 4 kol neinkasovali - Bohemians venku získali 16 z celkových 27 bodů - Bohemians z posledních 3 venkovních ligových duelů 2x vyhráli a dali 7 branek - Bohemians jsou spolu s Libercem s 9 nerozhodnými výsledky remízovým "králem" ligy 1. Slavia 27 22 2 3 69:20 68 2. Plzeň 27 19 4 4 40:25 61 3. Sparta 27 16 5 6 47:23 53 4. Jablonec 27 13 6 8 47:24 45 5. Ostrava 27 12 6 9 35:30 42 6. Mladá Boleslav 27 10 8 9 46:40 38 7. Olomouc 27 11 4 12 33:39 37 8. Liberec 27 9 9 9 27:23 36 9. Zlín 27 11 3 13 31:35 36 10. Teplice 27 10 5 12 31:38 35 11. Opava 27 8 6 13 37:43 30 12. Slovácko 27 9 3 15 27:41 30 13. Příbram 27 8 5 14 32:60 29 14. Bohemians Praha 1905 27 6 9 12 25:35 27 15. Karviná 27 5 5 17 32:51 20 16. Dukla 27 5 4 18 22:54 19