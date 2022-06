Teplic prohrály v přípravě s Varnsdorfem, Olomouc s Vyškovem

Praha - Fotbalisté Olomouce v úvodním přípravném utkání na novou sezonu nečekaně prohráli s Vyškovem 2:3. Teplice stejným poměrem podlehly jinému druholigovému celku Varnsdorfu. Liberec naopak roli favorita potvrdil a porazil Vlašim 3:1.

Olomoučtí trenéři v prvním zápase letní přípravy téměř prostřídali dvě jedenáctky a nasadili i několik posil. Jeden z noviců záložník Zorvan za Sigmu premiérově skóroval, když v 58. minutě vyrovnal z penalty na 2:2. Dvanáctý tým uplynulé druholigové sezony ale o sedm minut později vstřelil vítězný gól.

"Zápas přesně splnil ta očekávání, která jsme od něj měli. Hráli jsme s kvalitním druholigovým soupeřem. Některé hráče jsme záměrně dali do pozic, v nichž jsme je chtěli vidět. Někteří to zvládli lépe, jiní hůře. Zápas zapadal do kondičního bloku, úplně nám nešly nohy," uvedl pro klubový web trenér Hanáků Václav Jílek.

Výsledkově se nedařilo ani Teplicím. Severočeský celek, který uhájil prvoligovou příslušnost až v baráži, sice rychle vedl po hlavičce Magrábího, ale v závěru první půle z opakované penalty srovnal Dordič a po hodině hry Varnsdorf skóre dvěma brankami otočil. V 78. minutě už pouze snížil testovaný útočník Adigo.

Liberec proti druholigové Vlašimi, která v baráži neuspěla v souboji s Teplicemi, nezaváhal. Za osmý tým uplynulého ročníku nejvyšší soutěže se postupně prosadili Kozák, Rabušic a Gembický, osm minut před koncem pak pokazil brankáři Vliegenovi čisté konto Toula.

Přípravná fotbalová utkání: Sigma Olomouc - Vyškov 2:3 (1:1) Branky: 7. Zifčák, 58. Zorvan z pen. - 2. Vintr, 53. Kratochvíla, 65. Zeronik. Sestava Olomouce: I. poločas: Macík - Slavíček, Štěrba, Beneš, Zmrzlý - Sedlák, Ventúra - Matoušek, Slaměna, Košťál - Zifčák. II. poločas: Digaňa - Hadaš, Vraštil, Štěrba (74. Greššák), Uriča - Spáčil, Greššák - Zorvan, Langer, Šíp - Růsek. Trenér: Jílek. FK Teplice - Varnsdorf 2:3 (1:1) Branky: 4. Magrábí, 78. Adigo - 45.+1 Dordič z pen., 61. Samko, 63. Schön. Sestava Teplic: I. poločas: Grigar - Hora, Kučera, Chaloupek - Křišťan - Urbanec, Trubač, Čičovský, Magrábí - Čerepkai, Žák (20. Adigo). II. poločas: Němeček - Švanda, Dramé, Knapík - Jukl - Procházka, Žitný, Bulmaga, Emmer - Vachoušek, Adigo. Trenér: Jarošík. Slovan Liberec - Vlašim 3:1 (1:0) Branky: 16. Kozák, 62. Rabušic, 66. Gembický - 82. Toula. Sestava Liberce: I. poločas: Vliegen - Gebre Selassie, Plechatý, Purzitidis, Mikula - Doumbia, Varfolomejev - Kozák, Frýdek, Matoušek - Felipe. II. poločas: Vliegen - Kytka, Lehoczki, Prebsl, Gembický - Michal, Mara - Ghali, Višinský, Rondič - Rabušic. Trenér: Kozel.