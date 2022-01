Teplé počasí potrvá do středy, kdy se začne ochlazovat

Praha - Nezvykle teplé počasí na začátek roku potrvá do středy, kdy se začne ochlazovat. V pondělí a v úterý se teploty vyšplhají ještě nad deset stupňů, často bude pršet. Ve druhé půlce týdne už budou noční teploty klesat pod nulu, odpolední zůstanou pod pěti stupni a sněžit bude nejen na horách, ale i v nižších polohách. Dnes ráno panovaly na většině území nejvyšší ranní teploty za posledních minimálně 30 let pro 3. leden. Vyplývá to z týdenní předpovědi počasí a vyjádření Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) na facebooku.

Nejvyšší teplotu, 9,6 stupně Celsia, dnes ráno podle meteorologů naměřili v pražském Klementinu, kde v průběhu noci teplota ještě stoupala. "Podobně vysoké teploty panují také na severovýchodě republiky, kde hlásí stanice Ropice 9,2 stupně Celsia a Karviná 9,1 stupně Celsia. Tady se teplota v průběhu noci příliš neměnila," uvedli meteorologové. Nejnižší teploty byly naopak na jihu Čech a na jihovýchodě Moravy. Lednice měla minus 0,2 stupně a Vyšší Brod minus 0,7 Stupně Celsia. V průběhu noci se tu podle dat ČHMÚ oteplilo až o deset stupňů.

Nadprůměrně teplé počasí bude pokračovat na začátku týdne, i když v pondělí už budou odpolední teploty nižší než o víkendu, mezi sedmi a 11 stupni. Pocitovou teplotu bude ale snižovat silnější západní vítr, na horách až 70 kilometrů v hodině. Často bude pršet, v pondělí se déšť a přeháňky objeví místy, v úterý na většině území. Sníh z hor bude rychleji odtávat. Hladiny řek, které odvádějí vodu z Krkonoš, Jeseníků a Šumavy budou stoupat a podle meteorologů mohou dosáhnout prvních a výjimečně i druhých stupňů povodňové aktivity.

Středa už bude chladnější, navíc se bude od severozápadu dál ochlazovat, sněhové přeháňky se objeví na horách a postupně i v nížinách. Ve druhé půlce týdne klesnou teploty v noci pod nulu a přes den nepřekročí pět stupňů.