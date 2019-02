Praha - Nadprůměrně teplé počasí posledních dvou týdnů bude v Česku pokračovat minimálně do poloviny března, proti předchozímu období by ale mělo spadnout více srážek. Vyplývá to z dlouhodobé předpovědi, kterou zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). V Krkonoších kleslo lavinové nebezpečí na první stupeň, oznámila Horská služba.

Z hlediska teplot by celé období od 25. února do 24. března mělo být nadnormální, srážkově normální až podnormální.

"Průměrné týdenní teploty se budou pohybovat na hranici normálních a nadnormálních hodnot, a to ve všech předpovědních týdnech. Po relativně suchém počasí z posledních týdnů bude následovat o něco vlhčí počasí, přičemž týdenní úhrny srážek budou kolísat na hranici normálních a podnormálních hodnot," uvedli meteorologové.

Po nadprůměrně teplém pracovním týdnu se sice do Česka dostal v pátek studený vzduch, po krátkém ochlazení se má ale opět oteplit a průměrné denní teploty mají příští týden šplhat k devíti stupňům. Podle předpovědi na nejbližší dny by v neděli měly teploty přes den vystoupat maximálně k deseti stupňům Celsia, v pondělí zejména v Čechách už ojediněle až k 16 stupňům a ve středu k 17 stupňům. Na víkend by se mělo dočasně mírně ochladit a v dalších třech týdnech by pak průměrné denní teploty měly být kolem deseti stupňů.

Dlouhodobá průměrná teplota v celém sledovaném období je 2,7 stupně Celsia, přičemž nejtepleji bylo v roce 1990, kdy průměr činil 6,5 stupně Celsia. Zatím nejnižší průměr minus 3,3 stupně je z roku 1987.

Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.

V Krkonoších kleslo lavinové nebezpečí na první stupeň

Lavinové nebezpečí v Krkonoších kleslo ze druhého na první, tedy nejnižší stupeň z pětibodové škály. Na hřebenech Krkonoš je okolo 230 centimetrů sněhu. "Po mírném oteplení a dešti se opět ochladilo. Na povrchu sněhové pokrývky se vytvořila ledová krusta a sněhová pokrývka se zpevnila," uvedl Robert Dlouhý z Horské služby Krkonoše. V Jeseníkách nadále platí druhý lavinový stupeň.

Uvolnění laviny při současném prvním stupni je podle Dlouhého možné jen při velkém dodatečném zatížení, a to jen ojediněle ve velmi strmém extrémním terénu. "Je možnost samovolného uvolnění malých nebo středních lavin, které se většinou zastaví ještě na svahu. Nebezpečná místa se vyskytují pouze ojediněle," uvedl.

V Krkonoších zůstává v platnosti v pátek vydaná výstraha před zledovatělým terénem. Ledovaté jsou hlavně turistické cesty a běžkařské trasy ve vyšších partiích hor. Lidé by při túrách měli být velmi opatrní. "Vytvořily se souvislé ledové plochy a pohyb po nich je velice obtížný a nebezpečný," varoval náčelník Horské služby Krkonoše Pavel Jirsa. Turisté by se podle něj neměli ho hor vydávat bez náležité obuvi, používat by měli takzvané nesmeky.

Teplota na hřebenech Krkonoš v noci na sobotu klesla až k minus 15 stupňům Celsia. Přes den by se měly teploty pohybovat mírně pod nulou. Dopoledne bylo v Krkonoších většinou jasno.

V letošní zimě v Krkonoších platil i čtvrtý lavinový stupeň, který bývá vyhlašován jen výjimečně. Vyhlášen byl po silném sněžení v první polovině ledna a platil mezi 15. až 18. lednem. Lavinovými lokalitami v Krkonoších jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Ročně v horách sjede několik desítek lavin.

Poslední obětí laviny v Krkonoších se 5. února 2015 stal při sjíždění Malé Studniční jámy osmadvacetiletý skialpinista.