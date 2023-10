Teplárny v Česku zahájí topnou sezonu, začátek se výrazně opozdil

Praha - Teplárny v Česku zahájí v následujících dnech, kdy se čeká citelné ochlazení, topnou sezonu. Většina z nich to má v plánu po nadcházejícím víkendu, kdy od neděle meteorologové očekávají průměrné denní teploty pod deset stupňů Celsia. Začátek topné sezony se letos oproti minulosti výrazně opozdil, obvykle se začíná topit kolem půlky září, loni to bylo od 18. září. Uvedlo to Teplárenské sdružení ČR.

Vývoj cen tepla bude podle něj závislý na komoditách, některé teplárny by mohly od příštího roku zlevňovat, další naopak zdražovat. Vláda tento týden rozhodla o zrušení loni schválené podpory tepláren ve výši 17 miliard korun. Peníze měly teplárenské společnosti následně promítnout do snížení cen tepelné energie pro zákazníky. Zrušení dotací je součástí úsporných opatření vlády. Teplárenskému sdružení ČR se rozhodnutí nelíbí, podle něj tím utrpí zákazníci.

Topná sezona podle zákona trvá od začátku září do konce května. Vytápění může být v tomto období omezeno nebo přerušeno v případě, kdy se průměrné venkovní denní teploty v daném místě dostanou minimálně dva dny po sobě nad 13 stupňů Celsia. "Aby se v září vůbec nezatopilo a topná sezona začala až v polovině října jako letos, je naprosto výjimečné," uvedl předseda výkonné rady sdružení Mirek Topolánek.

V uplynulých dnech zaznamenali meteorologové na některých stanicích rekordní teploty. Například ve středu se teplota na mnoha místech dostala přes přes 25 stupňů Celsia, což je hranice letního dne, a rekordy pro 11. říjen padly na 78 ze zhruba 160 stanic, které měří alespoň 30 let. Nadprůměrné teploty kolem 25 stupňů Celsia vydrží v Česku do soboty.

Některé teplárny už provoz v minulých dnech zahájily. Jako první tradičně začínají s vytápěním na západě Čech a ve vyšších polohách. "Letos to vypadá podobně. Ostatní teplárny se připojí v celé republice během několika dní," řekl ředitel Teplárenského sdružení Martin Hájek. Topnou sezonu po uplynulém víkendu zahájila například Pražská teplárenská. Hájek upozornil, že v minulých letech bývalo spíše pravidlem přerušení vytápění po chladném začátku září s nástupem teplého babího léta.

Ceny tepla se podle sdružení budou v jednotlivých teplárnách lišit a na jejich vývoj bude mít dopad především cena komodity, ze které se vyrábí. V případě tepla vyrobeného ze zemního plynu sdružení očekává od příštího roku pokles cen, ovšem ze stále vysoké úrovně. Naopak v případě výroby tepla z uhlí je očekáván nárůst, konečné částky však budou stále nižší než u tepelné energie vyrobené z plynu. U uhelných tepláren se podle sdružení může projevit fakt, že část z nich dosud nepromítla do svých cen nárůst nákladů, ty navíc dál navyšuje inflace.

Spotřeba tepla z centrálních tepláren v Česku loni klesla meziročně o 12 procent. Letos se dá očekávat, že Češi budou v úsporách pokračovat. Podle statistik Energetického regulačního úřadu se započtením nulové spotřeby tepla v září je letošní spotřeba tepla skoro o sedm procent nižší než loni. "Přitom počet denostupňů, který určuje klimatickou náročnost na vytápění, je i při započtení extrémně teplého září zatím o 3,4 procenta vyšší. Od začátku roku tedy bylo celkově chladněji. Závěr je jasný, lidé teplem dál výrazně šetří," uvedl Hájek.