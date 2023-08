TEPCO: Úroveň radioaktivity ve vodě vypouštěné z Fukušimy je podle vzorků nízká

Tokio - Úroveň radioaktivity ve vodě, kterou začalo Japonsko ve čtvrtek vypouštět do moře z poškozené jaderné elektrárny Fukušima, je hluboko pod povolenou normou. Podle agentury AFP to dnes uvedla firma TEPCO, která elektrárnu provozuje, na základě rozboru vzorků odebraných z vypouštěné vody. Kritici procesu ale vyjadřují obavy z možných dopadů dlouhodobého vypouštění vody obsahující radioaktivní tritium do Tichého oceánu.

Společnost TEPCO dnes oznámila, že rychlé testy vzorků z první dávky vody ukázaly, že proces je bezpečný. Voda je před vypuštěním čištěna pomocí filtračního systému, který odstraňuje většinu nebezpečného materiálu vyjma tritia - izotopu vodíku, jenž se těžko separuje. Tritium je podle vědců pro lidský organismus škodlivé pouze při vysoké koncentraci, což ale podle řady expertů ve Fukušimě nehrozí. Radioaktivní voda je totiž následně ředěna mořskou vodou.

"Úroveň radioaktivity ve vzorcích odebraných společností TEPCO je v souladu s prognózami a pod stropem stanoveným Japonskem na 1500 becquerelů na litr pro tuto konkrétní operaci," řekl mluvčí TEPCO Keisuke Macuo. Japonský standard pro tento typ úniku, vycházející z mezinárodních norem, je 60.000 becquerelů na litr, píše agentura AFP.

"Měsíc budeme provádět každodenní analýzy a i poté budeme v analyzování vypouštěné vody pokračovat. Doufáme, že naše rychlá a jasná vysvětlení rozptýlí obavy," prohlásil Macuo.

Firma TEPCO rovněž odebrala vzorky vody z Tichého oceánu - z místa, kam je radioaktivní voda z elektrárny kilometr dlouhým tunelem vypouštěna. Podle firmy nebylo v mořské vodě žádné rozpoznatelné množství tritia zjištěno. Vzorky byly odebrány z deseti různých lokalit v okruhu tří kilometrů kolem elektrárny několik hodin poté, co vypouštění začalo.

Monitorovat vypouštěnou vodu bude i japonské ministerstvo životního prostředí. To dnes ráno vyslalo čtyři plavidla, aby začala odebírat vzorky vody z 11 míst v okruhu 50 kilometrů kolem elektrárny. Výsledky by měly být zveřejněny nejdříve v neděli.

Největším kritikem vypouštění radioaktivní vody z Fukušimy je Čína, která ve čtvrtek zakázala dovoz mořských plodů z Japonska. Japonský premiér Fumio Kišida oznámil, že jeho vláda prostřednictvím diplomatických kanálů vyzvala Peking, aby zákaz zrušil. "Vyzýváme k diskuzi mezi experty na základě vědeckých údajů," prohlásil Kišida.

S plánem Tokia zbavit se tímto způsobem 1,3 milionu tun vody z areálu fukušimské elektrárny v červenci vyjádřila souhlas Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE).

Někteří experti podle listu The Guardian poukázali na to, že Čína ze svých jaderných elektráren vypouští vodu s vyšší hladinou tritia, než obsahuje voda z Fukušimy. Například z jaderné elektrárny v čínské provincii Fu-čching je do Tichého oceánu uvolňována voda s třikrát vyšší úrovní tritia, než je plánováno v případě fukušimské elektrárny. Čína ale tvrdí, že tyto případy nelze srovnávat.

"Mezi kontaminovanou vodou, která přišla do přímého kontaktu s roztavenými jádry reaktorů při neštěstí v elektrárně Fukušima, a vodou vypouštěnou jadernými elektrárnami za běžného provozu je zásadní rozdíl," prohlásil tento týden mluvčí čínského ministerstva zahraničí Wang Wen-pin.

List The Guardian píše, že také jaderná elektrárna v jihokorejském městě Pusan vypouští vodu s podobnou koncentrací tritia jako čínská elektrárna ve Fu-čchingu.

Některé nevládní ekologické organizace v čele s Greenpeace nicméně tvrdí, že radiologická rizika vody z Fukušimy nebyla dostatečně vyhodnocena.