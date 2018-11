Praha - Převyprávěnou bibli, kdy se Ježíš nenarodí v Betlémě, ale v Berouně, místo pastýřů jsou popeláři a místo farizejů faráři, napsal evangelický teolog, kazatel a překladatel bible Alexandr Flek. Knihu s názvem Parabible publikoval na sociálních sítích, ohlasy ho přiměly vydat ji i v tištěné podobě. Před několika lety stál za novým překladem bible, která se jako Bible 21 stala bestsellerem, v Parabibli převyprávěl části z původních textů a zasadil je do současných reálií.

Jde podle něj o dílčí, zaujatou, subjektivní, ale vážně míněnou odpověď na otázku, jak by mohl Ježíšův příběh vypadat, kdyby se odehrál dnes.

"Když jsem před lety vedl překladatelský projekt Bible 21, šlo mi o všechno jiné než o biblickou parafrázi. Cílem překladu byla co největší věrnost hebrejským, aramejským a řeckým originálům a jejich převod do současné češtiny, které by rozuměli i lidé neuvyklí archaické církevní mluvě," říká Flek. Bible 21 vyšla v roce 2009 a od té doby si ji koupilo podle nakladatele přes 100.000 čtenářů; bible ale obecně je nejprodávanější knihou světa.

Přesto se Flek poté setkával s reakcemi, že lidé rozuměli jazyku, ale stále ne obsahu. Reálie, souvislosti i samotné myšlenky tisíce let starých textů z tisíce kilometrů vzdálených krajů staví podle něj současnému čtenáři do cesty často téměř nepřekonatelné překážky. Pochopení zmíněného často po nezasvěcených vyžaduje mnoho studia a úsilí.

Snahu o pochopení biblických textů s nadsázkou přirovnává k tomu, že sám dnes nemůže svým dětem vyprávět "vtipy o Husákovi, Brežněvovi a Reaganovi". Sice jim vysvětlí, kdo byl kdo, jaké byly okolnosti a proč je daný vtip legrační, děti to všechno mohou i pochopit, ale smát se nebudou. "Časovaná bomba pointy nevybuchne, vysvětlení se nikdo nezasměje. A právě takovými bývají mnohokrát naše dobře míněná kázání a biblické výklady. Málokdo je zasažen, pohnut nebo otřesen natolik, aby tak jako původní adresáti textů od základu změnil své další životní směřování."

Sám říká, že při výkladech bible používal pasáže z Bible kralické, ale musel vysvětlovat, že "aj" znamená "hle", že "ostříhat" je "dodržovat", že "usnout" je "zesnout" - a naopak. Vždy prý chtěl propojovat starodávný text s dnešní realitou a ptát se spolu s posluchači, co daný příběh nebo výrok znamená pro dnešního čtenáře, jak by dotyčná scéna vypadala, kdyby se odehrála tady a teď, jak by se choval Ježíš, kdyby žil dnes, koho by fascinoval a koho k smrti vytáčel a kdo by byli dnešní farizejové a kdo učedníci.

Parabible vznikala od roku 2011, od podzimu 2016 Flek úryvky umísťoval na sociální sítě a sdílely je stovky čtenářů, diskutovali o ní dlouholetí věřící včetně farářů mnoha různých denominací, i ti, kteří bibli jinak nečtou a nepovažují ji za relevantní.