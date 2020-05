Tento týden v EP: ozdravný plán po koronaviru a nouzový rozpočet

Květnové plénum Evropského parlamentu se bude – převážně v režimu „na dálku” – zabývat otázkou, jak vyvést unii s pomocí evropských peněz ze současné krize. Řešit bude i záležitosti, které s koronavirem nesouvisejí, jako je třeba značení pneumatik.

Výraznému zpomalení ekonomiky, které za sebou nechává jako jeden z následků zanechává pandemie koronaviru, chce Evropská komise čelit novým návrhem dlouhodobého rozpočtu (víceletého finančního rámce) na roky 2021-2027, který bude se sumou na obnovu počítat. O její představě budou dnes europoslanci diskutovat na plénu spolu s zástupci Komise a Rady (členských států). Následně má Parlament hlasovat o usnesení.

Shoda na mnohamiliardovém víceletém rozpočtu se nicméně zatím nerýsuje a unijní finanční plán nabere zřejmě zpoždění. Poslanci budou proto hlasovat o usnesení, aby Komise do 15. června připravila rozpočet nouzový – ten by zajistil kontinuální financování zemědělců, firem i organizací, které s dotacemi počítají. Co všechno už EU ke zvládnutí krize už udělala, najdete zde.

Ve čtvrtek přijde na řadu téma aplikací, které významně usnadňují boj proti šíření nákazy covid-19. Umí vysledovat, s kým se jejich uživatel setkal – a varovat ho v případě, že byl v blízkosti nakaženého. Poslanci se však zároveň chtějí ujistit, že tyto aplikace jsou v souladu s ochranou osobních údajů.

Čeká se rovněž hlasování o pravidlech, která mají omezit plýtvání vodou, nebo o novém systému označování pneumatik. Díky podrobným štítkům si každý bude moct vybrat tišší a úspornější pneumatiky.