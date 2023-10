Tento týden se oteplí, ve středu až k letním 25 stupňům

Praha - Po chladnějším víkendu se v Česku tento týden oteplí. Ve středu se nejvyšší denní teploty mohou dostat až na letních 25 stupňů Celsia, v dalších dnech se ale opět mírně ochladí. Po většinu týdne bude převažovat oblačná či zatažená obloha s občasným deštěm. Vyplývá to z týdenní předpovědi na webu Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). V dlouhodobém výhledu meteorologové očekávají, že nadcházející čtyři týdny budou teplotně i srážkově průměrné.

Dnes bylo zataženo až oblačno, na většině území se vyskytl občasný déšť nebo mrholení. Nejvyšší teploty se většinou držely výrazně pod 20 stupni Celsia. V úterý už by se mohla odpolední maxima dostat na 20 stupňů a nejteplejším dnem tohoto týdne bude podle předpovědi středa s nejvyššími teplotami kolem letních 25 stupňů Celsia. Ve druhé polovině týdne se opět mírně ochladí, nejvyšší odpolední teploty se ale budou držet v blízkosti 20 stupňů.

Obloha bude tento týden převážně oblačná až zatažená, místy s deštěm či přeháňkami. Nejslunečnějším dnem pracovního týdne zřejmě bude středa s polojasnou oblohou.

Meteorologové očekávají, že celkově bude tento týden ještě teplotně nadprůměrný. Poté ale teploty klesnou k normálu. Příští týden už by se průměr nejvyšších denních teplot měl pohybovat kolem 14 stupňů Celsia, v týdnech od 23. října do 5. listopadu to má být kolem 11 stupňů. Průměrné nejnižší noční teploty pak na konci období klesnou ke třem stupňům Celsia.