Tento týden přinese oteplení, oblevu pocítí i na horách

Ilustrační foto - Víkendové mrazy jsou minulostí, nastala obleva. Teplota se 30. ledna může vyšplhat až na 11 stupňů Celsia. Pak se má až do konce týdne opět mírně ochlazovat, denní maxima by ale neměla klesnout pod bod mrazu.

Ilustrační foto - Víkendové mrazy jsou minulostí, nastala obleva. Teplota se 30. ledna může vyšplhat až na 11 stupňů Celsia. Pak se má až do konce týdne opět mírně ochlazovat, denní maxima by ale neměla klesnout pod bod mrazu. ČTK/Matoušek Zdeněk

Praha - Po chladnějším víkendu se v Česku mírně oteplí. Sníh v nížinách zmizí a obleva bude patrná i na horách. Na svém facebooku to uvedl Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Na příští víkend by se ale opět mohlo lehce ochladit, vyplývá z týdenní předpovědi meteorologů.

Dnešní odpolední teploty v Česku budou nejčastěji nad bodem mrazu. V západní polovině Čech může být i sedm stupňů Celsia. Později odpoledne a večer se místy začnou tvořit mlhy. "S místními mlhami a nízkou oblačnosti musíme počítat i v dalších dnech," uvádí ČHMÚ.

Srážky by v nejbližších dnech měly být spíše ojedinělé, a to buď v podobě mrholení nebo slabého deště. Přes den bude většinou od jednoho do pěti stupňů, výjimečně mohou teploty hlavně v Čechách dosáhnout i sedmi stupňů Celsia. Teploty v noci se budou pohybovat slabě nad nulou.

"Sníh v nížinách během tohoto týdne zmizí a postupně bude odtávat i na horách," uvádí ČHMÚ na facebooku. V závěru týdne by se ale mělo slabě ochladit a na horách opět začne sněžit.