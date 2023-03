Tenorista Vojtko se objeví v obnovené inscenaci muzikálu Ples upírů

Praha - Tenorista Marian Vojtko se od 16. září v roli hraběte Krolocka vrátí v Praze do obnovené muzikálové adaptace filmové komedie Romana Polanského Ples upírů. Držitel Ceny Thálie, který je v současné době členem souboru 4 Tenoři, na stejném místě v představení Fantom opery tuto sobotu oslaví své 50. narozeniny. Jubileum připadající na 20. března připomene na dalším narozeninovém koncertě 3. října v O2 universum. Vojtko to řekl v rozhovoru pro ČTK.

"Protože v životě nezpívám takřka o ničem jiném než o lásce v mnoha jejích podobách, budu se tohoto nesmrtelného a nevyčerpatelného tématu držet i na tomto koncertě. S tak silným tématem, jako je láska, se dá přece pracovat donekonečna," uvedl.

Vojtko po operní kariéře uspěl na české muzikálové scéně, kde patří k nejobsazovanějším interpretům. Na kontě má více než dvě desítky hlavních rolí. Jeho první velkou příležitostí v muzikálovém světě se stala v roce 1998 účast v díle Karla Svobody Dracula. "Když jsem jako mladý kluk přišel na konkurz do muzikálu Dracula, řekli mi, že takhle by to s čistým operním hlasem nešlo, že si ho musím zašpinit jiným druhem zpěvu. S mojí paní profesorkou jsme to nazkoušeli více do krku posazeným hlasem, jako to dělají zpěváci populární hudby, a uspěl jsem," řekl Vojtko, který si v Draculovi zahrál a zazpíval role Kněze a Stevena.

Po Draculovi Vojtka pozvali na konkurz do Monte Crista, který se hrál od roku 2000 v Kongresovém centru. V něm už byl obsazen do hlavní role. V posledním Svobodově muzikálu Golem si zahrál roli kněze Štěpána Skotnicy. A v obnovené premiéře muzikálu Dracula pak ztvárnil titulní roli. "Od toho roku 2000 začala moje pražská muzikálová éra. A Karel Svoboda pro mne byl a zůstane naším největším a nepřekonatelným hudebním skladatelem," konstatoval.

Vojtko si dále zahrál například v muzikálech Kleopatra, Pomáda, Jekyll & Hyde, Angelika, Tři mušketýři, Mona Lisa, Kat Mydlář, Quasimodo, Bídníci, Klíč králů, Aida, Casanova, Mata Hari, Fantom opery, Ples upírů nebo Muž se železnou maskou. Za roli v muzikálu Baron Prášil obdržel v roce 2010 Cenu Thálie za nejlepší mužský herecký výkon v muzikálu, operetě či jiném hudebně-dramatickém žánru.

"To bylo období, kdy se zdálo, že se beze mne žádný muzikál neobejde. Vlastně v té době na muzikálové scéně byli dva velké hlasy a dva velcí chlapi - Daniel Hůlka a já. Dnes už je ta konkurence větší," prohlásil.

Vojtko byl dlouho aktivní také na operní scéně. Mimo jiné v letech 2000 až 2010 působil jako host v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě. "Byl jsem spíše takový lyrický tenor, hodně jsem zpíval Mozarta, ale pak mě zlákal muzikálový svět. Operu však nezavrhuju a vždycky si na koncertech něco zazpívám," podotkl.

Vedle zpěvu se Vojtko věnuje pod vedením výtvarnice Markéty Grimaux i malířství. "Představoval jsem si to jednoduše, ale malování je těžké. Člověk musí být trpělivý, což já nejsem, ale je to pro mě takový relax. Už mám 17 obrazů, tak potřebuju ještě nějakých pět, aby to dalo na výstavu," řekl.

Vedle své muzikálové kariéry je Vojtko členem souboru 4 Tenoři tvořeném také Pavlem Vítkem, Michalem Bragagnolem a Janem Křížem. Společně vydali dvě alba, za jejichž prodej získali platinovou a zlatou desku. "Nikdo z nás netušil, že to bude mít takový úspěch. Vždycky jsem byl sólista a najednou jsme vedle sebe čtyři chlapi. Ale funguje to, každý ví, kde je jeho místo," konstatoval Vojtko.