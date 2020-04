Tenisty a tenistky čeká virtuální turnaj v Madridu

Madrid - Po motorsportu, cyklistice či fotbalu se v době koronavirové krize přesouvá do virtuálního prostředí i tenis. Nejlepší světoví hráči a hráčky by měli koncem dubna vyměnit rakety za herní ovladače a sehrát zrušený turnaj v Madridu. Získali by tak peníze na pomoc svým kolegům z nižších pater žebříčku, pro něž může mít výpadek příjmů z prize money existenční důsledky.

Tenisová sezona se kvůli pandemii koronaviru a s ní spojeným omezením pohybu a cestování zastavila začátkem března. Mužský okruh ATP a ženská WTA mají pauzu minimálně do poloviny července a mezi zrušenými turnaji je i květnové Madrid Open pro muže a ženy s celkovou dotací 8,3 milionu dolarů.

Turnaj se nicméně od 27. do 30. dubna uskuteční alespoň v online prostředí. "Uspořádáme turnaj pro profesionální tenisty, který bude co nejvíce podobný klasickému Mutua Madrid Open, aniž by museli opustit své domovy," uvedl ředitel turnaje Feliciano López. "Naším cílem není jen pobavit, ale chceme svou trochou přispět v této době, která je pro všechny náročná," dodal stále ještě aktivní španělský tenista.

Účastnící online turnaje dosud známi nejsou. V mužském a ženském pavouku bude po 16 hráčích a vítězové získají 150 tisíc eur. Sami pak rozhodnou, jakým způsobem podpoří své kolegy profesionály. Pořadatelé navíc dají 50 tisíc eur na zmírnění společenských dopadů pandemie nemoci covid-19. Další finance na dobrou věc by měly vynést doprovodné online zápasy mezi osobnostmi esportu a tenisty.