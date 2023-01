Tenistům se podmínky v Portugalsku zlepšily, pořadatelé dodali přímotopy

Maia (Portugalsko) - Čeští tenisté už mají v Portugalsku lepší podmínky pro přípravu na kvalifikaci v Davisově poháru, po intervenci svazového šéfa a prezidenta organizace Tennis Europe Iva Kaderky zareagovali pořadatelé na nízké teploty v hotelu a hale instalací přímotopů. Hráči každopádně musejí před tréninky v chladném prostředí klást větší důraz na rozcvičku, ale pokračují v přípravě podle plánu. Utkání o postup do finálové turnaje se uskuteční 4. a 5. února.

"Musíme pořadatele pochválit. Vyšli nám vstříc na hotelu i v hale, kam jsme dostali přímotopy," řekl při on-line setkání s novináři kapitán Jaroslav Navrátil. "Na kurtu už dnes nebyla taková zima jako dřív. Stále to není ideální a víc než deset stupňů tam nebylo, ale pořadatelé slibují, že se budou snažit to zlepšit. Kluci dnes trénovali i v šortkách a je to na dobré cestě," doplnil Navrátil.

Kvalifikace se koná ve městě Maia, které leží asi jedenáct kilometrů od Porta. Tam jsou aktuálně na místní poměry mimořádně nízké teploty. "Kurt je, co se týče herních podmínek, dobrý. Zima nás trochu trápí, ale dnes to bylo rozhodně lepší než včera," uvedl tenista Jiří Lehečka. "Počasí se má také zlepšovat, což pomůže. Všichni jsme zvyklí na podzimní turnaje. Není to nic, s čím bychom si nemohli poradit. Už to není tak extrémní jako včera," doplnila česká jednička.

Kvůli nižším teplotám musí přesto hráči věnovat větší důraz na rozcvičku a zahřátí organismu. Běžná příprava trvá zhruba patnáct minut, v těchto podmínkách je ale nutné absolvovat i půlhodinovou přípravu, aby se předešlo možným zraněním.

"Jsem rád, že tu máme náš tým okolo. Je tu s námi (fyzioterapeut) Martin Janoušek nebo profesor Pavel Kolář. Starají se o nás a dělají nám servis, abychom se nemuseli strachovat, že se nám něco stane. Když je na kurtu taková zima, je rozcvička a prevence důležitější než jindy. Musíme si na to dávat o to větší pozor. Navíc jsme na antuce, kde hrají roli i špatné odskoky," uvedl Lehečka.

Čtvrtfinalista Australian Open se proto snaží trénovat v delších úsecích a s menšími pauzami na lavičce, aby tzv. nevychladl. "Všichni jsme ale dost zkušení, abychom si s tím poradili," podotkl Lehečka.

Komplikace z úvodních dní celkovou přípravu nenaruší. Češi si vedle podmínek zvykají také na antuku, na níž se kvalifikace odehraje.

"Tím, že hrajeme v sobotu a neděli, tak se nic nestane. Odtrénovali jsme i včera a těch pět hodin jsme využili. Teď už se to bude jen posouvat," řekl Navrátil. "O víkendu má být tepleji, do haly přijdou lidi, takže se to je ještě více vyhřeje. Už to nemá cenu řešit. Pořadatelé se snaží a dělají vše pro to, aby byly oba týmy připravené a spokojené," dodal Navrátil.