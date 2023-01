Tenistům koliduje volba prezidenta s Australian Open, Koller věří Nerudové

Praha - Řada českých sportovců oslovených ČTK se nebude moci zapojit do prezidentských voleb z důvodu termínových kolizí se sportovními událostmi. Tenisté budou v lednu usilovat o úspěch na grandslamovém Australian Open, biatlonistům se termíny voleb zase kříží se Světovým pohárem a přípravou na únorové mistrovství světa. První kolo voleb se uskuteční 13. a 14. ledna, druhé je v plánu o dva týdny později.

"Tenisté, se kterými jsem v kontaktu, budou v Austrálii, přičemž s ohledem na skladbu soutěží je pro ně prezidentská volba časově a místně prakticky nerealizovatelná," řekl mluvčí tenisových reprezentací Karel Tejkal.

Na prezidenta kandidují v prvním kole Andrej Babiš, Petr Pavel, Danuše Nerudová, Karel Diviš, Pavel Fischer, Marek Hilšer, Jaroslav Bašta, Tomáš Zima a Josef Středula. Sportovci, kteří se chtějí zapojit do voleb ze zahraničí, se musí dostavit na zvláštní volební okrsek při zastupitelském úřadu ČR. To je problém například i pro biatlonisty, kteří mají během prvního kola Světový pohár v Ruhpoldingu.

"Je to nejen komplikované s naším programem, ale i v tom, že volební místo blízko Ruhpoldingu není. Kdyby to bylo ve vedlejší vesnici, tak bych si to zařídil. Tím, že je to ale dál, tak první kolo odvolit nezvládnu. Není to pro nás a další lidi na cestách příliš jednoduché," uvedl Michal Krčmář.

Stříbrný olympijský medailista z Pchjongčchangu alespoň plánoval, že se zapojí do případného druhého kola. Během něj ale absolvuje v italském Ridnaun přípravu před únorovým mistrovstvím světa. "V tuto chvíli si zjišťuji veškeré informace, jak by to šlo odtamtud. Uvidíme, jak to bude vypadat," řekl Krčmář, který se rozhoduje mezi trojící Fischer, Nerudová a Pavel.

Zapojit se do voleb se pokusí i nejlepší střelec v historii české fotbalové reprezentace Jan Koller. Také on má během termínu nabitý program. "Nevím, jestli to stihnu, protože budu v zahraničí, ale mám svého kandidáta. Je to paní Nerudová. Já politice moc nerozumím, ale z těch tří favoritů je mi nejvíce sympatická," podotkl Koller.

Vodní slalomář a stříbrný olympijský medailista z Londýna Vavřinec Hradilek vyjádřil už dříve podporu bývalému náčelníkovi Generálního štábu Armády ČR Petru Pavlovi. Předsedu vojenského výboru NATO budou volit i tenistka Lucie Šafářová a hokejista Tomáš Plekanec. Jediný český pilot závodící dříve ve formuli 1 Tomáš Enge zase podpořil Josefa Středulu.