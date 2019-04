Prostějov - České tenistky dnes vstoupí do baráže o udržení ve Světové skupině Fed Cupu. Zápas s Kanadou rozehraje Karolína Muchová, která při premiéře v soutěži nastoupí proti Rebecce Marinové, ve druhé dvouhře se představí Markéta Vondroušová a šestnáctiletá finalistka letošní juniorky na Australian Open Leylah Fernandezová.

Češky hrají baráž poprvé od roku 2008. Tehdy se přes Izrael dostaly do elitní Světové skupiny a od té doby získaly šest titulů během osmi let. Otázkou je, zda se bude skutečně sestupovat. Mezinárodní tenisová federace ITF uvažuje o rozšíření soutěže na 16 družstev. Rozhodnutí by mělo padnout během Roland Garros.