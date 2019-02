Ostrava - Ještě bez své jedničky Karolíny Plíškové zahájily české tenistky a obhájkyně prvenství přípravu na utkání 1. kola Fed Cupu proti Rumunsku. Semifinalistka Australian Open je na cestě do Ostravy stejně jako poslední členka výběru Kateřina Siniaková. Utkání s Rumunskem Češky bez světové dvojky Petry Kvitové odehrají o nadcházejícím víkendu.

Povrch v ostravské hale prozatím vyzkoušely Markéta Vondroušová a Barbora Krejčíková. Plíšková a Siniaková by se k polovině týmu měly připojit ještě během dneška.

"Kája s Katkou začnou ve středu ráno každá zvlášť, obě jsou teď ještě na cestě," vysvětlil nehrající kapitán Petr Pála novinářům po úvodním odpoledním tréninkovém bloku.

Nově natřený kurt po daviscupové bitvě českých tenistů s Nizozemskem nemá být v souladu s představami českého celku úplně rychlý. "Myslím, že to udělali, jak jsme potřebovali, ale záleží, co zítra řekne Kája s Katkou. Kurt je dostatečně pomalý, ale bude se zrychlovat. Hlásili jsme dopředu, že to má být rychlost, do které se trefit, jde o to si zvyknout na ty odskoky," řekl Pála. "Míče dobře známe, s těmi hrajeme strašně dlouho všechna domácí utkání."

V podstatě přímo na kurt se dnes po příjezdu vydala Vondroušová, kterou v poslední době trápí bolesti nohy. "Teď jsem byla u několika doktorů a zjistili, že to není nic, co by se muselo operovat. Je to jen natažený sval na noze. Uvolňujeme to, tejpujeme a pomáhá mi to dost," uvedla 72. hráčka světa a semifinalistka Australian Open ve čtyřhře, která kvůli potížím zkouší i novou obuv.

Do fedcupového výběru se vrací po dvou letech. "Mám už tu premiéru za sebou, není to pro mě všechno tak nové. Určitě jsem nadšená, že tady jsem, protože v té konkurenci, kolik nás je, je super, že jsem se sem vůbec dostala," řekla Vondroušová.

Hvězdou rumunského výběru je nedávná světová jednička Simona Halepová.