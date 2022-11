Tenistky vstoupily do Poháru B. J. Kingové vítězně, Polsko zdolaly 2:1

Glasgow - České tenistky vstoupily do Poháru Billie Jean Kingové vítězně, v Glasgow porazily Polsko 2:1. Rozhodující bod získaly ve čtyřhře Kateřina Siniaková s Markétou Vondroušovou, které zdolaly pár Magda Linetteová, Katarzyna Kawaová 6:2, 6:3. Tým kapitána Petra Pály se utká v pátek o postup do semifinále v přímém souboji s Američankami.

Duel s Polkami, kterým chyběla omluvená světová jednička Iga Šwiteková, otevřela úspěšně Karolína Muchová, jež vyhrála dvakrát 6:2 nad Magdalenou Frechovou. V souboji jedniček ale vyrovnala Linetteová, jež porazila Karolínu Plíškovou 6:4, 6:1. Rozhodla čtyřhra, v níž při absenci zraněné Barbory Krejčíkové nastoupila vedle světové deblové jedničky Siniakové třiadvacetiletá Vondroušová. Český pár zvítězil za 61 minut.

Jedenáctinásobné vítězky soutěže známé dříve jako Fed Cup mají šanci postoupit do semifinále. O jediné postupové místo vyzvou tým USA, který o den dříve porazil Polky rovněž 2:1.

Semifinalistka loňského Australian Open Muchová byla v zahajovacím duelu od začátku lepší hráčkou. V prvním setu sebrala o dva roky mladší soupeřce dvakrát servis a za 32 minut se ujala vedení.

Frechová, která ve středu prohrála třísetový souboj s Američankou Danielle Collinsovou, nedokázala vzdorovat ani ve druhé sadě. Češka neztratila ani jednou v zápase podání a díky dalším dvěma brejkům dotáhla duel za hodinu a patnáct minut k vítězství. V utkání zaznamenala 22 vítězných míčů.

"Do utkání jsem vstoupila dobře a spolehlivě podávala. Dnešní výkon mě potěšil. Na začátku jsem byla nervózní, protože už to je nějaký čas, co jsem v národním týmu naposledy hrála. Nastoupila jsem letos ve čtyřhře, ale to je něco jiného. Mám radost, že jsem to ze sebe setřásla a získala první bod pro tým," řekla na tiskové konferenci Muchová.

Plíšková mohla rozhodnout, ale bývalá světová jednička utkání s Linetteovou nezvládla. Vyrovnaný první set ztratila v koncovce, poté co za stavu 4:5 prohrála servis.

Na začátku druhé sady se třicetileté rodačce z Loun podařilo 49. hráčku světa "brejknout", poté ale prohrála šest her za sebou. Plíškové nepomohlo ani osm es, vedle pěti dvojchyb udělala 33 nevynucených chyb. S Linetteovou prohrála teprve druhý z devíti vzájemných zápasů.

Polky zahájily soutěž známou dříve jako Fed Cup středeční porážkou s USA 1:2. Češky se s Američankami utkají v pátek. Do semifinále postoupí pouze vítěz skupiny.

Výsledky finálového turnaje tenisového Poháru Billie Jean Kingové

Skupina D:

Česko - Polsko 2:1

Muchová - Frechová 6:2, 6:2, Karolína Plíšková - Linetteová 4:6, 1:6, Siniaková, Vondroušová - Kawaová, Linetteová 6:2, 6:3.

Tabulka:

1. Česko 1 1 0 2:1 1 2. USA 1 1 0 2:1 1 3. Polsko 2 0 2 2:4 0

Skupina A:

Kanada - Itálie 3:0

Andreescuová - Cocciarettová 7:6 (7:3), 6:3, Fernandezová - Trevisanová 6:0, 6:0, Dabrowská, Fernandezová - Bronzettiová, Paoliniová 6:1, 6:1.

Tabulka:

1. Švýcarsko 1 1 0 3:0 1 2. Kanada 1 1 0 3:0 1 3. Itálie 2 0 2 0:6 0

Skupina B:

Austrálie - Belgie 3:0

Sandersová - Van Uytvancková 6:2, 6:2, Tomljanovicová - Mertensová 4:6, 6:4, 3:0 skreč Mertensové, Sandersová, Stosurová - Bonaventureová, Flipkensová 6:4, 6:3.

Konečná tabulka:

1. Austrálie 2 2 0 5:1 2 2. Slovensko 2 1 1 3:3 1 3. Belgie 2 0 2 1:5 0

Skupina C:

Británie - Španělsko 2:0 po dvouhrách

Watsonová - Parrizasová 6:0, 6:2, Dartová - Badosaová 6:3, 6:4.