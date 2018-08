New York - Tenistka Barbora Strýcová v dalším horkém dni na US Open nešetřila Laru Arruabarrenaovou. Turnajová třiadvacítka deklasovala španělskou soupeřku 6:0, 6:1 a postoupila v New Yorku do třetího kola. Na kurtu číslo pět uspěla o pár hodin později i Karolína Plíšková, která zdolala Rumunku Anu Bogdanovou 6:2 a 6:3.

Zápasy druhého kola dnes ještě čekají Lucii Šafářovou a Karolínu Muchovou. Ta se se Španělkou Garbiňe Muguruzaovou utká v posledním večerním zápasu na dvorci Louise Armstronga.

Osmá nasazená Plíšková v prvním setu získala od stavu 1:2 pět her v řadě. Na začátku druhé sady pustila 83. hráčku světa do vedení 3:0, ale ve zbytku utkání už nepovolila přemožitelce Marie Bouzkové z prvního kola ani game.

V pětatřicetistupňovém vedru byl nejnapínavější první game. Svěřenkyně Davida Kotyzy Strýcová při svém podání odvrátila dva brejkboly a po devítiminutovém boji hru uzavřela esem. Pak získala brejk čistou hrou a zápas ovládla.

Strýcová hrála trpělivě, tlačila míče do soupeřčina bekhendu, a když potřebovala, zařadila přechod na síť nebo při podání útočný styl servis-volej. Po hodině a dvou minutách vedla 6:0 a 5:0, ale dva "kanáry" soupeřce nakonec nenadělila.

"Nepřemýšlela jsem nad tím, jestli jí dám dva ptáky, nebo ne. To bych asi chtěla moc," řekla novinářům Strýcová. "Byl to jeden z těch zápasů, který se takhle podaří jednou nebo dvakrát do roka. Byla jsem ve svém světě. Hrála jsem míč po míči a věděla jsem přesně, co mám kdy udělat. Je hrozně fajn, že se to podařilo," dodala.

Byla ráda, že ušetřila energii i vzhledem k náročným podmínkám. "Horko bylo nepříjemný, je hrozný dusno, těžko a je to nechutný," řekla Strýcová a doplnila: "Je důležité šetřit energii, nedělat zmetky, dobře pít a ledovat."

Na grandslamech letos Strýcová vyhrála už desátý zápas a na každém prošla minimálně do třetího kola. "Grandslamy jsou nejdůležitější a letos na nich hraju nejlíp. To mi ukazuje. že se na ně dokážu připravit a dokážu to i psychicky, protože to je opravdu velký nápor. Svým způsobem mi to dodává sebevědomí, že se dokážu do sebe zavřít a uhrávat výsledky na grandslamech," řekla Strýcová.

Na US Open se ale dál než do 3. kola dosud nedostala. O to se nyní pokusí proti patnácté nasazené Elise Mertensové z Belgie, s kterou se ještě nestřetla.

Krejčíková se Siniakovou na úvod US Open vyhrály

Kateřina Siniaková a Barbora Krejčíková zvládly první zápas deblového turnaje na US Open. Turnajové jedničky zdolaly ukrajinsko-srbský pár Kateryna Bondarenková, Alexandra Kruničová 7:6 a 6:1.

Siniaková s Krejčíkovou letos ovládly čtyřhru na Roland Garros i na trávě ve Wimbledonu a v New Yorku útočí na grandslamový hattrick. Ve druhém kole můžou narazit na Lucii Šafářovou s Bethanií Mattekovou-Sandsovou z USA.

Nečekaně vypadly osmé nasazené Květa Peschkeová s Američankou Nicole Melicharovou. Finalistky Wimbledonu prohrály 7:6, 3:6, 5:7 s Jennifer Bradyovou a Asiou Muhammadovou z USA, které dostaly do soutěže divokou kartu.

Obhájkyně Stephensová je po boji ve třetím kole US Open

Obhájkyně loňského titulu Sloane Stephensová se nečekaně nadřela na postup do 3. kola US Open. Americká tenistka až téměř po třech hodinách zdolala 4:6, 7:5, 6:2 ukrajinskou kvalifikantku Anhelinu Kalininovou.

Světová trojka Stephensová převzala otěže zápasu plně až ve třetím setu. V něm už její soupeřce, jež je v žebříčku o 131 míst níž, začaly při grandslamové premiéře docházet síly.

Ve třetím kole čeká Stephensovou náročná zkouška v podobě Viktorie Azarenkové z Běloruska. Bývalá světová jednička naopak druhým kolem prolétla po vítězství 6:1, 6:2 nad Australankou Dariou Gavrilovovou.

Ve třetím kole je i Američanka Venus Willimsová a schyluje se tak k jejímu atraktivnímu souboji s mladší sestrou Serenou. Ta musí ještě zdolat ve 2. kole Němku Carinu Witthöftovou.

Švýcar Stan Wawrinka protáhl svou vítěznou sérii na US Open už na devět zápasů. Šampion z roku 2016, jež loni nemohl obhajovat titul kvůli zranění kolena, dnes porazil 7:6, 4:6, 6:3 a 7:5 francouzského kvalifikanta Uga Humberta. Jeho příštím soupeřem bude kanadský tenista Milos Raonic po hladké výhře 6:3, 6:4, 6:4 nad jiným Francouzem Gillesem Simonem.

Grandslamový turnaj US Open v New Yorku

(tvrdý povrch, dotace 53 milionů dolarů):

Muži:

Dvouhra - 2. kolo:

Thiem (9-Rak.) - Johnson (USA) 6:7 (5:7), 6:3, 5:7, 6:4, 6:1, Medveděv (Rus.) - Tsitsipas (15-Řec.) 6:4, 6:3, 4:6, 6:3, Čorič (20-Chorv.) - Carballés (Šp.) 7:6 (7:4), 6:2, 6:3, Raonic (25-Kan.) - Simon (Fr.) 6:3, 6:4, 6:4, Wawrinka (Švýc.) - Humbert (Fr.) 7:6 (7:5), 4:6, 6:3, 7:5, Fritz (USA) - Kubler (Austr.) 6:3, 3:6, 6:3 skreč.

Ženy:

Dvouhra - 2. kolo:

Karolína Plíšková (8-ČR) - Bogdanová (Rum.) 6:2, 6:3, Strýcová (23-ČR) - Arruabarrenaová (Šp.) 6:0, 6:1, Stephensová (3-USA) - Kalininová (Ukr.) 4:6, 7:5, 6:2, Svitolinová (7-Ukr.) - Mariaová (Něm.) 6:2, 6:3, Makarovová (Rus.) - Görgesová (9-Něm.) 7:6 (12:10), 6:3, Mertensová (15-Belg.) - Lapková (Běl.) 6:2, 6:0, V. Williamsová (16-USA) - Giorgiová (It.) 6:4, 7:5., Sevastovová (19-Lot.) - Liuová (USA) 6:3, 6:1, Azarenková (Běl.) - Gavrilovová (25-Austr.) 6:1, 6:2, Wang Čchiang (Čína) - Beguová (Rum.) 6:3, 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo:

Krejčíková, Siniaková (1-ČR) - Bondarenková, Kruničová (Ukr./Srb.) 7:6 (7:4), 6:1, Bradyová, Muhammadová (USA) - Melicharová, Peschkeová (8-USA/ČR) 6:7 (5:7), 6:3, 7:5.