Tenistky si poprvé vyzkoušely centrkurt, Krejčíkové připadal příjemný

Praha - Po dvou a půl letech se sešly české tenistky před týmovou soutěží. Jako první se kapitánovi Petru Pálovi v deset hodin hlásila jednička Barbora Krejčíková. Hodinu po poledni si s Markétou Vondroušovou vyzkoušely centrkurt v pražské O2 areně.

"Je to super. Povrch je příjemný a myslím, že nám bude sedět," hlásila s úsměvem světová čtyřka a vítězka Roland Garros Krejčíková po devadesátiminutovém tréninku. Na kurtu za ní přitom už posílala míče přes síť Angelique Kerberová, s kterou se Krejčíková nejspíše utká v duelu jedniček v pondělním zahajovacím souboji skupiny D s Německem.

Vedle Krejčíkové a Vondroušové už dorazila a v tréninkové hale hrála i Tereza Martincová. Zbylé dvě členky týmu Kateřina Siniaková a Lucie Hradecká se budou hlásit na večeři.

Pála vítá tenistky pro soutěž družstev poprvé od předloňského dubna, kdy Češky porazily v baráži v Prostějově Kanadu. "Těšil jsem se hodně. Je to sice jiný formát, ale je neskutečné, že to je v Praze," řekl Pála s připomínkou dřívějšího systému, kdy hrály proti sobě dva týmy, zatímco nyní je na programu finálový turnaj. Ten se měl konat loni v Budapešti, ale pořadatelství nakonec převzal Český tenisový svaz.

Do české metropole se na mistrovství světa ženských tenisových družstev, soutěž dříve zvanou Fed Cup, postupně sjíždí dvanáct celků. Češky mají ve skupině ještě Švýcarsko. S jejich jedničkou Belindou Bencicovou se už Krejčíková potkala na hotelu a hned se spolu vyfotily.

Pětadvacetiletá Krejčíková testovala dvorec za pomoci svého kouče Aleše Kartuse, Vondroušová hrála s Janem Mertlem. "Byl to první trénink, ale myslím, že jsme na tom povrchu hrály slušně. Je takový středně rychlý," řekla Krejčíková. "Povrch zatím vypadá, že se na něm dá dobře variovat, krátké míče najednou neodskočí, a když to člověk rozliftuje, tak to odskočí. Bára i Markéta to jsou schopné hrát. Jsem zvědav na zpětnou vazbu od hráček," doplnil Pála.

Vzhledem k velkému počtu týmů jsou tréninky složitější. Dřív měl každý tým na hlavním dvorci tříhodinový blok, nyní je čas o polovinu kratší. "Což je málo, ale máme ještě k dispozici trénink na jedničce a v tréninkové hale. Musíme to nakombinovat," uvedl Pála, podle kterého byl první den seznamovací. "Teprve poznáváme, kde máme jídlo, jak je to kam daleko ze šatny. Máme sraz s celým týmem na večeři na hotelu, tam si řekneme co a jak, co kdo potřebuje."

Vedle hráček a jejich osobních koučů jsou součástí českého týmu ještě trenér David Kunst, vyplétač raket Richard Šodek, lékařka Karolína Velebová či fyzioterapeut Pavel Kováč.

Kvůli protikoronavirovým opatřením jsou všichni v "bublině" a prakticky mají pohyb omezen na halu a hotel. I proto se den před srazem domlouvali, jaké kdo přiveze společenské hry. "Za ty necelé dva týdny si to ani všechno nestihneme zahrát," řekla Krejčíková. Necítí se prý ale třeba na Rubikovu kostku. "Máme ale i nějaké vědomostní hry, holky dovezly karty. Možná bude i Člověče, nezlob se," dodala.