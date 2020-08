Tenistky se v Palermu po pauze vrátí na okruh WTA

Palermo (Itálie) - Na antuce v Palermu dnes znovu začne tenisová sezona, kterou na pět měsíců zastavila pandemie koronaviru. Nejvýše nasazenou hráčkou turnaje WTA bude světová patnáctka Petra Martičová z Chorvatska, dvojkou je loňská finalistka French Open Markéta Vondroušová. V hlavní soutěži bude hrát rovněž Kristýna Plíšková, kterou v 1. kole čeká zápas s Marií Sakkariovou z Řecka.

Kvůli obavám z nákazy se ještě před začátkem odhlásila řada tenistek v čele s dvojnásobnou grandslamovou šampionkou Rumunkou Simonou Halepovou. Ta by měla za týden přijet na turnaj do Prahy.

Koronavirus zasáhl i sicilský turnaj. Jedna z přihlášených tenistek měla podle sobotní informace pořadatelů pozitivní test na covid-19 a byla izolována od ostatních. Kvalifikační boje nicméně pokračovaly podle plánu.

Mužský okruh ATP se znovu rozběhne až v New Yorku, kde by se mělo hrát od 20. do 28. srpna. O tři dny později začne na témže místě US Open.