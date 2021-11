Tenistky prohrály se Švýcarkami a v Poháru Billie Jean Kingové skončily

Praha - Tenistky si semifinále Poháru Billie Jean Kingové v Praze nezahrají. Češky v rozhodujícím utkání skupiny D prohrály se Švýcarkami 1:2 na zápasy a výběr kapitána Petra Pály v mistrovství světa družstev skončil. V rozhodující čtyřhře prohrály Kateřina Siniaková s Lucií Hradeckou s Jil Teichmannovou a Belindou Bencicovou dvakrát 3:6.

V první dvouhře Markéta Vondroušová porazila Viktoriji Golubicovou 6:4, 6:2 a ve druhé světová trojka Barbora Krejčíková podlehla olympijské vítězce Bencicové 6:7 a 4:6. "Porazila nás skvělá Belinda Bencicová," konstatoval kapitán Pála v České televizi.

Švýcarky se v pátečním semifinále utkají s Australankami, které i bez své největší hvězdy a světové jedničky Ashleigh Bartyové, jež ukončila sezonu, ovládly skupinu B.

Vstup do úvodní dvouhry vypadal z pohledu české hráčky děsivě - Vondroušová prohrála prvních devět výměn. Své schopnosti naznačila v dlouhé výměně vedoucí k brejku na 1:2 a fanoušci, kterých dorazilo podle pořadatelů 8700, bouřili. Vzápětí znovu neudržela servis a prohrávala 1:4. A mohlo být ještě hůř. V další hře čelila třem brejkbolům, ale všechny odvrátila a převzala otěže utkání. Golubicovou rozebírala, vyhrála sedmnáct míčů po sobě a set poměrem 6:4.

Finalistka Roland Garros z roku 2019 Vondroušová ve druhém setu vedla 4:0. Za stavu 5:2 při podání odvrátila dva brejkboly a po hodině a pětadvaceti minutách duel ukončila volejem.

"Na začátku hrála výborně, já taky, ale nestačilo to. Říkala jsem si: 'Vydrž a hraj svoji hru'. Jsem ráda, že jsem první set otočila. Druhý jsem hrála moc dobře, ale musela jsem si to dohrávat na síti," řekla Vondroušová na kurtu. "Je to úleva a myslím, že to byl skvělý zápas."

Krejčíková hrála s páskou na pravém lýtku, které ji trápilo v pondělím utkání s Němkou Angelique Kerberovou. Podobně jako Vondroušová nezačala dobře, a byť odehrála vyrovnané gamy, prohrávala 0:3 a horko těžko získala podání na 1:3. Za stavu 4:5 čelila setbolu a Švýcarka jí pomohla autem z forhendu. Set rozhodl tie-break, v kterém Krejčíková získala jen dva body.

Ve druhé sadě přišla domácí hráčka hned o servis, ale po skvělých returnech srovnala na 1:1. V šesté hře odvrátila dva brejkboly esy, ten první z druhého podání. O servis ale přišla o dvě hry později, poté nevyužila vedení 40:0 při podání olympijské vítězky Bencicové a o zápas přišla.

"Zase mi to uteklo o pár míčů, bylo to vyrovnaný a zápas měl velkou kvalitu. Bojovala jsem, ale chyběl mi zase kousíček a mohlo to být jinak," řekla Krejčíková, která v pondělí podlehla trojnásobné grandslamové vítězce Kerberové ve třech setech.

Stejně jako proti Němkám do čtyřhry nenastoupila. "Bylo to společné rozhodnutí s kapitánem. Doufám, že to bude dobré rozhodnutí a holky vyhrajou," řekla Krejčíková.

Změna ale tentokrát k úspěchu nevedla. Hradecké se nedařilo, jako jediná prohrála v utkání servis, a to hned třikrát. V první o něj přišla i kvůli dvěma dvojchybám. Českému páru se nevedlo ani na returnu, měl jenom jeden brejkbol, který neproměnil.

"Nechaly jsme tam všechny všechno. Soupeřky předvedly super výkon a nedaly nám skoro šanci, Naše aktivita nestačila," řekla Siniaková. "Ze začátku jsem strašně blbě začala, neměly jsme moc šance na return, ale myslím, že to bylo o pár míčích," dodala Hradecká.

V sobotním losu se Češky, které v O2 areně prohrály poprvé po šesti výhrách, dozvědí soupeřky pro kvalifikaci o finálový turnaj roku 2022, jehož dějiště ani termín zatím není znám.

ČR - Švýcarsko 1:2

Vondroušová - Golubicová 6:4, 6:2, Krejčíková - Bencicová 6:7 (2:7), 4:6, Hradecká, Siniaková - Teichmannová, Bencicová 3:6, 3:6.

Konečná tabulka:

1. Švýcarsko 2 2 0 5:1 2. ČR 2 1 1 3:3 3. Německo 2 0 2 1:5