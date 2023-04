Tenistky porazily v Poháru B.J. Kingové Ukrajinu, rozhodla Vondroušová

Belek (Turecko) - České tenistky porazily v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové Ukrajinu 3:1 na zápasy a postoupily do finálové fáze. Rozhodující bod získala Markéta Vondroušová, která zdolala v souboji týmových dvojek za hodinu a 50 minut Katarinu Zavackou 6:3. 6:4. Závěrečná čtyřhra se již neuskutečnila. Svěřenkyně kapitána Petra Pály si zahrají rozhodující část soutěže známé dříve jako Fed Cup potřetí za sebou.

Finalistka Roland Garros z roku 2019 Vondroušová vyhrála na antuce v tureckém Beleku i druhou dvouhru a navázala na páteční vítězství nad Martou Kosťukovou. Rodačka ze Sokolova nechala zapomenout na předchozí neúspěch Barbory Krejčíkové, která s Kosťukovou prohrála 6:3, 1:6, 4:6.

"Hodně jsem si oddychl. Vypadalo to dobře, ale nakonec to bylo těžké," řekl Pála České televizi. V případné čtyřhře by se musel obejít bez zraněné Karolíny Muchové a spoléhal by na Krejčíkovou a Vondroušovou. "U Maky tam byla velká zodpovědnost, protože musela tušit, že ve dvouhře je větší šance než třeba ve čtyřhře," doplnil kapitán.

Vondroušová vyhrála desátou dvouhru v národním týmu a celkově má v reprezentaci bilanci 12:1. "Jsem hrozně ráda, že mohu takhle pomáhat týmu a že jsem to dotáhla ke třetímu bodu. Čekaly jsme těžký zápas a nakonec to tak bylo. Jsme rády, že se nám to povedlo," uvedla Vondroušová.

Kvalifikace se hrála na neutrální půdě v Turecku kvůli ruské invazi na Ukrajinu. Finálová část soutěže se uskuteční od 7. do 12. listopadu na zatím neurčeném místě. "Každého postupu si člověk cení. Bylo to těžké, ale vyšlo to. Zamotalo se to a vypadalo to, že to bude najednou na šest setů. Jsem rád, že jsme ve finálové skupině," prohlásil Pála.

Třiadvacetiletá Vondroušová nezachytila v úvodu povedený nástup Zavacké a po dvou ztracených servisech prohrávala 0:3. Poté však 82. hráčka světa převzala iniciativu, získala šest her za sebou a za 45 minut ovládla první set. Nasbírala 19 vítězných míčů oproti sedmi Zavacké.

"Ze začátku jsem byla trochu zatuhlá. Pak jsem se ale uvolnila a začala víc švihat," řekla Vondroušová. "Soupeřky to tu celkově hnalo. Marta hrála předtím velmi dobře. Také Zavacká zahrála někdy neskutečné míče. Věděla jsem, že to bude těžké," podotkla.

Dobré tempo držela Vondroušová i v úvodu druhé sady a po dalším brejku se ujala vedení 2:1. Zavacká, které patří v žebříčku WTA až 261. místo, se ale vrátila do hry. Navzdory tomu, že si nechala párkrát ošetřit bolavá záda, měla za stavu 3:2 další dva brejkboly. Stříbrná olympijská medailistka z Tokia je ale odvrátila.

Rozhodující moment přišel v sedmé hře, kdy Vondroušová získala klíčový brejk. Zavacká sice pokračovala v houževnatém výkonu, česká dvojka už ale náskok udržela. Vítězství stvrdila čistou hrou a esem.

Vondroušová vyhrála v národním týmu 12. zápas za sebou. Jedinou porážku utrpěla před šesti lety při debutu s Američankou Coco Vandewegheovou.

"Zvládla to, protože je zkušená. I když nehrála, co si představovala a byla nervóznější, vyhrála ve dvou setech. Klobouk dolů, že to zvládla," řekl Pála.

Krejčíková ztratila dobře rozehraný duel s Kosťukovou, které podlehla za dvě hodiny a šest minut a nenavázala na páteční vítězství nad Zavackou. S dvacetiletou Ukrajinkou prohrála světová dvanáctka třetí ze čtyř vzájemných zápasů.

Dvojnásobná vítězka předloňského Roland Garros začala proti 38. hráčce světa Kosťukové lépe. Ve čtvrté hře získala brejk a brzy utekla do vedení 4:1. Pak sice kvůli dvěma dvojchybám v sedmé hře přišla rovněž o servis, vzápětí ale získala další brejk a po 48 minutách hry set ukončila.

Kosťuková se nevzdala a nezlomilo ji ani ztracené podání v úvodu druhé sady. Krejčíková zopakovala dvě dvojchyby v jedné hře, o vedení přišla a až do konce setu se nemohla o servis opřít. Prohrála šest gamů za sebou.

Rozhodnutí přišlo v deváté hře třetí sady, kdy Krejčíková prohrávala při servisu 0:40. Dva brejkboly odvrátila, při třetím ale udělala dvojchybu a Kosťuková už utkání čistou hrou dopodávala.

"Jsem trochu zklamaná, že jsem nedokázala bodovat. Jsem ale šťastná, že to Markéta zvládla. To je to nejdůležitější, protože je to týmová soutěž," uvedla Krejčíková.

Kvalifikace tenisového Poháru Billie Jean Kingové v Beleku (Turecko): Ukrajina - Česko 1:3 Kosťuková - Krejčíková 3:6, 6:1, 6:4, Zavacká - Vondroušová 3:6, 4:6. Další zápasy: Kazachstán - Polsko 3:1 Rybakinová - Linetteová 6:4, 6:2, Danilinová, Putincevová - Falkowská, Rosolská 4:6, 4:6. Španělsko - Mexiko 3:0 Párrizasová - Zacariasová 6:3, 6:0. Slovensko - Itálie 1:2 Schmiedlová - Paoliniová 6:1, 4:6, 6:4. Slovinsko - Rumunsko 1:2 Zidanšeková - Bogdanová 3:6, 7:6 (7:4), 7:5. Británie - Francie 0:3 Dartová - Garciaová 1:6, 7:6 (12:10), 1:6. 14:00 Německo - Brazílie, 20:00 USA - Rakousko, 23:00 Kanada - Belgie.