Praha - Tenistky poprvé testovaly povrch před finále Fed Cupu proti USA. Nachlazená jednička Petra Kvitová si zahrála jen čtvrt hodiny a odešla odpočívat. Kapitán Petr Pála věří, že na víkend bude připravena.

"Péťa je typem hráčky, u které není třeba, aby odtrénovala čtyři dny v kuse. Už jsme zažili, že byla na Fed Cupu nachlazená a pak hrála skvěle. Uvidíme, jak se to během dvou dní vyvine. Až si odpočine, bude to lepší," řekl Pála bez známek nervozity z možné absence týmové jedničky.

Podobné problémy měla Kvitová před finále v Rusku před sedmi lety, kdy Češky zahájily triumfem současnou úspěšnou éru v soutěži. A kvůli nachlazení trénovala omezeně i před vyhraným finále v Praze se Srbkami o rok později.

"Panika není na místě. Nečekám, že by o víkendu nehrála," uklidňoval Pála. "Péťa šla jen zkusit trénink. Necítila se úplně dobře, a tak nehrála příliš dlouho. To ani neměla. Uvidíme, další den by měla znovu trénovat," řekl kapitán.

Plnohodnotný trénink v O2 areně absolvovaly Kateřina Siniaková a Barbora Strýcová, z kterých nejspíše vzejde dvojka pro úvodní dvouhry. "Ze začátku se mi to zdálo rychlejší. První minuty jsem si sice musela zvykat, ale první trénink je k rozkoukání," konstatovala Siniaková, jednatřicítka žebříčku dvouhry a světová jednička čtyřhry.

"Povrch je dobrý. Všechny byly spokojené, což je pro mě důležitá informace," řekl Pála, jehož sestavu doplní ve středu deblistka Barbora Krejčíková. Tu narychlo povolal z dovolené za zraněnou světovou osmičku Karolínu Plíškovou.

Siniaková má za sebou ve Fed Cupu zatím jen dvě dvouhry a necelé tři čtyřhry. Oba singly odehrála loni při prohře v semifinále v USA. Nyní může mít šanci Američankám porážku vrátit a poprvé nastoupit před vyprodanou halou. "Nervozita tam není. Užívám si to a snažím se co nejlíp připravit," řekla Siniaková.

Američanky přijedou bez hvězd, proto si Pála nechal vypracovat analýzu trojice Danielle Collinsová, Sofie Keninová, Alison Riskeová. "Už jsem se díval i na jejich zápasy na internetu. S trenéry se podíváme také na jejich tréninky. Hrají teprve první den, něco se dá vyčíst až ve čtvrtek, možná ve středu," řekl Pála.