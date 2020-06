Tenistky Plíšková a Kvitová objevovaly taje kapitánské role

Praha - Obyčejně sedávají o pauzách mezi gamy na lavičce a naslouchají radám trenéra, co na kurtu změnit. Při Tipsport Elite Trophy na pražské Štvanici se tenisové hvězdy Karolína Plíšková a Petra Kvitová v minulých dnech samy proměnily v kapitánky a snažily se povzbudit a pomoci svému týmu.

"Musím říct, že jsem se v tom našla. Jak tenis pořád sleduji a mám ho nakoukaný, tak do něj docela vidím," řekla novinářům světová trojka Plíšková, která v prvním ze čtyř klání dovedla černý tým k výhře nad růžovým uskupením Kvitové.

"Pro mě je to dobrá zkušenost. Je zajímavé vidět tenis trochu jinak z lavičky a komunikovat s ostatníma holkama," řekla dvojnásobná vítězka Wimbledonu Kvitová, která kvůli problémům s předloktím do hry nezasáhla a plně se věnovala roli kapitánky.

Plíšková i Kvitová se o pauzách v podřepu před svými "svěřenkyněmi" snažily povzbudit, přidat svůj pohled na hru. "Brutální volej," pochválila třeba Kvitová Barboru Strýcovou. "Zkus občas čop, je vysoká a nemůže se tam složit," radila Karolína své sestře Kristýně v utkání s Ruskou Jekatěrinou Alexandrovovou.

"Nebuzeruju, spíš radím. Někdy to holky neudělají nebo to cítí jinak. Hlavně se snažím je nestresovat a máme na lavičce srandu," řekla Plíšková. Kvitová přiznala, že občas měla nutkání sama naskočit do hry. "Hraju rychleji než většina a přemýšlím, jak bych to zahrála já, a snažím se to pak nějak předat," uvedla Kvitová.

Na lavičkách většinou bývaly všechny hráčky obou týmů, takže neradily jen Kvitová s Plíškovou, ale přidávaly se i ostatní. "Každá něco přidá a možná toho je až moc. Ale na druhou stranu nezapomeneme něco říct," smála se Kvitová.

Obě se shodly, že se díky unikátnímu formátu, který je možné uskutečnit vzhledem k tomu, že světová sezona kvůli opatřením proti koronaviru stojí, s dalšími českými hráčkami lépe poznají. Na turnajích se totiž každá stará sama o sebe.

"Máme skupinu na telefonu a nonstop si píšeme. Ale to je nepublikovatelné," pronesla Plíšková, která měla v týmu například i Markétu Vondroušovou či Karolínu Muchovou a dodala: "Tak nějak jsem se znala se všemi, ale ne takhle blízko. Měly jsme srandu, bylo to nenásilné, nemusely jsme se do toho nutit."

Kvitová vedle Strýcové hraje třeba s Kateřinou Siniakovou a Barborou Krejčíkovou. "Poznáváme se jako osobnosti a docela dobře k sobě pasujeme, to je příjemné zjištění. Je to pro nás fajn zpětná vazba," řekla třicetiletá Kvitová.

Až jednou skončí kariéru, mohly by se dát na trenérskou dráhu. "Asi by mě to bavilo, nebo třeba komentovat. Docela vidím chyby a baví mě na tenis koukat. Nevím ale, jestli se mi po kariéře bude chtít jezdit po světě," uvažovala Plíšková.

Také Kvitová bude možná jednou předávat své zkušenosti dál. "Po téhle zkušenosti mi to nepřijde od věci. Nemůžu říct, že mě to nebaví. Je to zajímavé zjištění," řekla Kvitová.