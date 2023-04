Tenistky odletěly na kvalifikaci Poháru B. J. Kingové, v antuce vidí výhodu

Praha - Bez zraněné Kateřiny Siniakové, přesto v nadějném složení v čele s Barborou Krejčíkovou odletěly dnes české tenistky do tureckého Beleku, kde příští týden sehrají kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové proti Ukrajině. Po posledních turnajích na betonových dvorcích věří, že jim bude sedět přechod na antuku a zajistí si od 14. do 15. dubna postup do finálové části. Během on-line setkání s novináři hráčky řekly, že jsou zdravotně v pořádku.

"Výhodou našeho týmu je, že je široký a holky umí hrát na všem. Je těžké proti našemu týmu vybírat povrch. Jedna věc jsou ale prognózy na papíře a pak to potvrdit na kurtu. Bude rozhodovat, jak se budou holky cítit. Vím však, jak umí na antuce hrát a to jim dodává sebevědomí," uvedl kapitán Petr Pála.

Vedle dvojnásobné vítězky Roland Garros Krejčíkové je v týmu také finalistka stejného turnaje z roku 2019 Markéta Vondroušová, předloňská vítězka juniorského Roland Garros Linda Nosková nebo Karolína Muchová. Petra Kvitová a Karolína Plíšková se z nominace omluvily, zraněnou Siniakovou nahradila Sára Bejlek.

"Těším se, snad je rozdrtíme. Všechny jsme dobře připravené. V Americe jsme měly dobrou formu a doufám, že to bude pokračovat," uvedla Vondroušová a antuku označila za "náš povrch".

Českou jedničkou bude Krejčíková, které patří v žebříčku WTA 12. místo a letos již vyhrála silně obsazený turnaj v Dubaji. "Jsem ráda, že sezona začala takhle dobře a snad to bude pokračovat," přála si.

"Změna z betonu na antuku je jiná a nesmí se nic podcenit. S přípravou jsem už začala a těším se, že vše teď odstartuji na Billie Jean King Cupu a mohu po delší době reprezentovat. Jsem zdravá a ráda, že si mě kapitán vybral. Jedeme tam uhrát tři body, abychom se kvalifikovaly na závěrečný turnaj," dodala Krejčíková, jež vloni o finálovou část v Glasgow přišla kvůli zraněnému zápěstí.

S Ukrajinou, která se dohodla kvůli válečnému konfliktu s Ruskem na přesunutí dějiště kvalifikace do Turecka, se Češky utkají poprvé. Soupeřky by se měly opírat o 39. hráčku světa Martu Kosťukovou.

"Ať už bychom hrály s kýmkoliv, tak těžko soudit, jestli je to silný, nebo slabý soupeř. Ukrajinky mají dobré hráčky a nemůžeme nic podcenit. Máme ale šanci porazit úplně všechny od Ukrajinek po ostatní země a musíme to vzít zodpovědně," podotkla Muchová.

Navzdory tomu, že každá ze všech čtyř tenistek měla v posledních měsících různé zdravotní potíže, nyní jsou všechny fit. "Cítím se dobře a jsem ráda, že mě ruka nebolí. Tělo drží a doufám, že to nějakou dobu ještě zůstane," uvedla Vondroušová.

Připravená je i Krejčíková. "I když na začátku sezony byly nějaké problémy, hodně se to zlepšilo. Obtíže nemám, jsem zdravá a věřím, že to tak zůstane," dodala sedmadvacetiletá hráčka z Ivančic.