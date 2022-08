Tenistky Nosková s Fruhvirtovou se kvalifikovaly na US Open

New York - Sedmnáctileté tenistky Linda Nosková a Linda Fruhvirtová se probojovaly z kvalifikace poprvé v kariéře do hlavní soutěže grandslamového US Open. Loňská vítězka juniorského Roland Garros Nosková porazila Rusku Anastasii Zacharovovou 6:2, 7:5, Fruhvirtová zdolala v posledním kvalifikačním kole Francouzku Chloé Paquetovou 6:4, 3:6, 6:3. Turnaj v New Yorku začne v pondělí.

Semifinalistka červencového turnaje WTA v Praze Nosková postoupila do hlavní soutěže na grandslamu podruhé. V květnu uspěla na Roland Garros, kde pak vypadla v 1. kole s vítězkou loňského US Open Britkou Emmou Raducanuovou.

Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy neztratila v kvalifikaci ani set, před Zacharovovou vyřadila dřívější wimbledonskou finalistku Eugenii Bouchardovou z Kanady a Polku Katarzynu Kawovou. Nejmladší hráčka první stovky žebříčku WTA (87. místo) Nosková ztratila proti Zacharovové jen jednou servis, naopak soupeřku o něj připravila čtyřikrát. Po hodině a 28 minutách využila při podání ruské hráčky první mečbol.

Linda Fruhvirtová se do hlavní části grandslamového turnaje probojovala na třetí pokus. Takřka dvou a půlhodinové utkání proti o 11 let starší Paquetové rozhodla v úvodu třetího setu, kdy se jí podařilo ve druhém gamu prolomit soupeřčin servis. Přestože za stavu 5:2 nevyužila tři mečboly a duel následně na více než hodinu přerušil déšť, sedmnáctiletá Češka po návratu na kurt dopodávala zápas k vítězství.

Nosková s Fruhvirtovou doplní v hlavní části US Open sedmičku Petra Kvitová, Karolína Plíšková, Barbora Krejčíková, Marie Bouzková, Tereza Martincová, Kateřina Siniaková a Karolína Muchová.

O postup do turnaje zabojuje ještě šestnáctiletá Sára Bejlek, kterou čeká Britka Heather Watsonová. Mezi muži usiluje o premiérový postup do hlavní části US Open Tomáš Macháč. Jednadvacetiletý rodák z Berouna bude čelit o rok mladšímu Italovi Flaviu Cobollimu.