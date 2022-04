Tenistky nastoupí na Štvanici proti Britkám za stavu 1:1

Praha - Za nerozhodného stavu 1:1 nastoupí české tenistky proti Britkám na štvanické antuce v Praze k pokračování souboje o účast na finálovém turnaji Poháru Billie Jean Kingové. Od 11:30 dnešní program rozehrají týmové jedničky Markéta Vondroušová a světová dvanáctka Emma Raducanuová.

Obě v pátek splnily roli favoritek: Vondroušová ztratila jediný game s Harriet Dartovou a nečekaná vítězka loňského US Open Raducanuová přehrála dvakrát 7:5 Terezu Martincovou. Druhou dvouhru by měly absolvovat Martincová s Dartovou a do případně rozhodujícího debla jsou nahlášeny Linda Fruhvirtová s Marií Bouzkovou.

Nominace je možné změnit. V domácím týmu figuruje ještě Karolína Muchová. Vítězky česko-britského duelu postoupí do finálového turnaje, který je na programu na zatím neurčeném místě 8. až 13. listopadu.