Glasgow - České tenistky narazí v základní skupině finálového turnaje Poháru Billie Jean Kingové na Polsko a Spojené státy americké. Rozhodl o tom los. Ze tříčlenné skupiny postoupí do další fáze pouze vítěz. Závěrečný turnaj se uskuteční na tvrdém povrchu v Glasgow od 8. do 13. listopadu.

Tým kapitána Petra Pály si zajistil postup do závěrečné fáze díky dubnovému vítězství nad Britkami 3:2. Při losu byly Češky jako čtvrté nasazené v prvním koši, přesto je čeká těžký úkol. Organizátoři dokonce skupinu D překřtili na pověstnou "skupinu smrti". Hvězdou polského tenisu je světová jednička Iga Šwiateková a Američanky jsou s osmnácti tituly nejúspěšnějším týmem soutěže. Hned za nimi jsou právě české a československé reprezentantky s jedenácti triumfy.

"Jelikož jsme šli z prvního koše, dokázal bych si představit i lehčí los, než je USA a Polsko. Je to ale věc, kterou neovlivníme, a musíme se s tím poprat," řekl v nahrávce pro média Pála. "Na to, že postupuje jeden tým, je to hodně silná skupina. Může to být velmi zamotané. Amerika má široký kádr. Polsko zase disponuje světovou jedničkou, která prohrála až teď na trávě, což není její nejsilnější povrch. Jinak však dominuje a je to velice těžký soupeř," doplnil český kapitán.

Dalšími účastníky finálového turnaje jsou Austrálie, Belgie, Kanada, Itálie, Kazachstán, Španělsko, Slovensko, Švýcarsko a Velká Británie.

"Mohli jsme zase dostat Velkou Británii, ale tentokrát na tvrdém povrchu, což by bylo těžší než na Štvanici na antuce. Belgie má zase dobrého debla... Je to složité. Hlavní je, abychom nastoupili v co nejsilnější sestavě a holky byly zdravé. Hodně jich teď marodilo nebo marodí. Věřím, že to bude ve druhé polovině sezony lepší," konstatoval Pála.

Kapitán bude s hráčkami o jejich možné účasti komunikovat v příštích měsících. "Nechtěl jsem s nimi během Wimbledonu řešit, co bude v listopadu. Teď se ale mezi Wimbledonem a US Open chystám obnovit komunikaci. Pojedu i na US Open, je to poslední velký turnaj před Billie Jean King Cupem a hraje se na tvrdém povrchu. Chtěl bych nyní holky oslovovat, jak se cítí, a pokud budou zdravé, jak vidí svůj další program," dodal Pála.

Soutěž, dříve známou jako Fed Cup, přejmenovala federace před dvěma lety na počest dvanáctinásobné grandslamové vítězky Billie Jean Kingové. Finálový turnaj bude hostit Emirates Arena v Glasgow. Loni se o vítězkách rozhodovalo v pražské O2 Areně. Loňské šampionky z Ruska federace ITF vyloučila kvůli vojenskému vpádu jejich země na Ukrajinu.

Složení skupin pro finálový turnaj Poháru Billie Jean Kingové

(8. - 13. listopadu):

Skupina A: Švýcarsko, Kanada, Itálie.

Skupina B: Austrálie, Slovensko, Belgie.

Skupina C: Španělsko, Kazachstán, Velká Británie.

Skupina D: Česko, USA, Polsko.