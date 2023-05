Tenistky Muchová, Krejčíková i Vondroušová jsou v Římě ve třetím kole

Řím - Tenistka Karolína Muchová odvrátila mečbol a po téměř třech hodinách prošla na antukovém turnaji v Římě po výhře nad domácí Martinou Trevisanovou 3:6, 6:3, 7:5 do 3. kola. Zápas druhého kola zvládla také nasazená desítka Barbora Krejčíková, které za nepříznivého stavu 2:6, 1:4 vzdala Danka Koviničová z Černé Hory, i Markéta Vondroušová. Dohrála naopak Barbora Strýcová, která na druhém turnaji svého rozlučkového turné nestačila na světovou osmičku Marii Sakkariovou z Řecka a prohrála 1:6, 3:6.

Muchová vstoupila do utkání proti 18. hráčce světa Trevisanové brejkem, poté ale sama přišla třikrát o servis a první set za necelou hodinu ztratila. Ve druhé sadě si obě hráčky držely podání až do osmé hry. Muchová následně získala díky čisté hře brejk a duel vyrovnala.

V rozhodujícím setu česká tenistka navázala na zdařilou koncovku druhé sady a díky dvěma brejkům utekla do vedení 4:0. Trevisanová se však nevzdala, pěti vyhranými gamy za sebou vývoj otočila a hecovala zaplněné tribuny.

Za stavu 4:5 odvrátila Muchová při servisu mečbol a Italka následně několikrát reklamovala u rozhodčích aut. K nevoli domácího publika však neuspěla. Dvaapadesátá hráčka světa Muchová získala v 11. hře klíčový brejk a poté zužitkovala po dvou hodinách 55 minutách hry druhý mečbol. Postupem do třetího kola si vylepšila v Římě osobní maximum. Šestadvacetiletá rodačka z Olomouce vyzve příště další Italku Camilu Giorgiovou.

Krejčíková měla na úvod volný los a s Koviničovou se střetla znovu po dvou týdnech. Na předchozím antukovém turnaji v Madridu ji v druhém kole vyřadila ve třech setech, tentokrát byl zápas její jasnou záležitostí. Černohorská tenistka si už po prvním setu, který prohrála 2:6, nechala ošetřit záda a po pěti gamech druhé sady skrečovala. V dalším kole svede Krejčíková duel bývalých šampionek Roland Garros s Lotyškou Jelenou Ostapenkovou.

Sedmatřicetiletá Strýcová vyzvala světovou osmičku Sakkariovou tři dny poté, co se v Římě dočkala ve dvouhře první výhry po dvou a půl letech. Bývalá světová jednička ve čtyřhře, která se nyní krátkodobě vrátila na kurty po mateřské pauze, porazila Belgičanku Marynu Zanevskou.

Proti o deset let mladší Sakkariové se ale česká tenistka nemohla opřít o servis. Celkem prohrála šest z osmi her při svém podání a uhrála v duelu čtyři gamy. Rodačka z Atén stvrdila vítězství díky dalšímu prolomenému servisu, kdy využila třetí mečbol. Utkání vyhrála za hodinu a 21 minut a v další fázi narazí na Markétu Vondroušovou, která za necelou hodinu smetla Kanaďanku Biancu Andreescuovou. Vítězka US Open z roku 2019 uhrála v premiérovém vzájemném duelu jediný game.

Do 3. kola prošla hladce také světová jednička Iga Šwiateková z Polska, která deklasovala Rusku Anastasii Pavljučenkovou 6:0, 6:0. Úřadující vítězka blížícího se Roland Garros neztratila jediný game v zápase potřetí v kariéře. Dohrála naopak loňská finalista Uns Džábirová z Tuniska, jež po zranění lýtka nestačila na Španělku Paulu Badosaovou a prohrála 1:6, 4:6.

Po vynechaném turnaji v Madridu se úspěšně vrátila na ATP Tour světová jednička Novak Djokovič. Šestinásobný vítěz turnaje a obhájce titulu porazil v druhém kole Tomáse Martína Etcheverryho z Argentiny.

Tenisový turnaj mužů a žen v Římě (antuka): Muži (dotace 7,705.780 eur): Dvouhra - 2. kolo: Sinner (8-It.) - Kokkinakis (Austr.) 6:1, 6:4, Norrie (13-Brit.) - Müller (Fr.) 6:2, 6:3, Popyrin (Austr.) - Auger-Aliassime (10-Kan.) 6:4, 4:6, 7:5, Fucsovics (Maď.) - De Minaur (17-Austr.) 6:3, 6:4, F. Cerúndolo (24-Arg.) - Wu I-ping (Čína) 4:6, 6:2, 6:3, Ševčenko (Rus.) - Báez (Arg.) 6:3, 6:4, Safiullin (Rus.) - Korda (22-USA) 6:2, 7:6 (7:5), Djere (Srb.) - Van de Zandschulp (23-Niz.) 6:2, 6:4, Dimitrov (26-Bulh.) - Wawrinka (Švýc.) 6:4, 7:6 (7:3), Fognini (It.) - Kecmanovič (30-Srb.) 6:3, 7:6 (8:6), Barrére (Fr.) - Chačanov (11-Rus.) 4:6, 6:4, 7:6 (7:4), Garín (Chile) - Paul (16-USA) 4:6, 6:3, 6:4, Djokovič (1-Srb.) - Etcheverry (Arg.) 7:6 (7:5), 6:2, Ruud (4-Nor.) - Rinderknech (Fr.) 6:4, 6:0, Rune (7-Dán.) - Fils (Fr.) 6:3, 6:3, Bublik (Kaz.) - Shelton (28-USA) 6:4, 1:6, 6:2. Ženy (dotace 3,572.618 eur): Dvouhra - 2. kolo: Sakkariová (9-Řec.) - Strýcová (ČR) 6:1, 6:3, Muchová (ČR) - Trevisanová (18-It.) 3:6, 6:3, 7:5, Krejčíková (10-ČR) - Koviničová (Č. Hora) 6:2, 4:1 skreč, Vondroušová (ČR) - Andreescuová (24-Kan.) 6:0, 6:1, Šwiateková (1-Pol.) - Pavljučenkovová (Rus.) 6:0, 6:0, Badosaová (Šp.) - Džábirová (4-Tun.) 6:1, 6:4, Samsonovová (16-Rus.) - Kontaveitová (Est.) 6:3, 6:3, Vekičová (21-Chorv.) - Sasnovičová (Běl.) 3:6, 6:3, 6:3, Grabherová (Rak.) - Teichmannová (26-Švýc.) 7:6 (7:4), 5:7, 6:3, Kosťuková (32-Ukr.) - Liuová (USA) 6:0, 6:4, Kasatkinová (8-Rus.) - Pigatová (It.) 6:1, 6:2, Giorgiová (It.) - Alexandrovová (15-Rus.) 6:4, 6:2, Ostapenková (20-Lot.) - Cirsteaová (Rum.) 6:3, 3:6, 6:2, Kalinská (Rus.) - Mertensová (25-Belg.) 6:4, 4:6, 6:3, Curenková (Ukr.) - Peraová (28-USA) 6:4, 6:4, Rybakinová (7-Kaz.) - Paoliniová (It.) 7:6 (7:4), 6:1. Čtyřhra - 1. kolo: Matteková-Sandsová, Bouzková (USA/ČR) - Dabrowská, Stefaniová (5-Kan./Braz.) 2:6, 6:2, 10:8.