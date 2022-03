Tenistky Muchová a Siniaková postoupily v Miami do 3. kola

Miami - Tenistky Kateřina Siniaková a Karolína Muchová zvládly ve druhém kole turnaje v Miami své zápasy s finalistkami loňského US Open. Siniaková otočila duel s úřadující šampionkou newyorského grandslamu Emmou Raducanuovou a po takřka tříhodinové bitvě nad Britkou zvítězila 3:6, 6:4, 7:5. Muchová přehrála poraženou finalistku US Open Leylah Fernandezovou a na prvním turnaji po sedmiměsíční zdravotní pauze postoupila už do 3. kola. Kanadskou soupeřku zdolala 6:4, 7:6.

Ze hry venku je naopak Karolína Plíšková. Osmá hráčka světového žebříčku prohrála ve 2. kole s Annou Kalinskou z Ruska 3:6, 3:6 a stejně jako na předchozím turnaji v Indian Wells, kde se představila poprvé po prosincové zlomenině ruky z tréninku, končí i na Floridě hned po prvním zápase.

Pětadvacetiletá Muchová naposledy hrála vloni na US Open, kde skončila hned v úvodním kole. Od té doby léčila zraněné břišní svaly a na kurty se vrátila až nyní na Floridě, kde v úvodním kole ve středu zvládla ve dvou tie-breacích české derby s Terezou Martincovou.

V duelu s Fernandezovou po vyrovnaných úvodech setů převzala kontrolu pokaždé od stavu 2:2. Zatímco úvodní sadu dovedla hladce k vítězství, ve druhé v závěru zaváhala. Za stavu 5:4 ani 6:5 nedokázala zápas dopodávat a viditelně unavená musela bojovat ještě v tie-breaku. V něm se ujala vedení 2:0 soupeřka, pak ale Muchová znovu zabrala, otočila na 6:2 a poté druhý mečbol po více než dvouhodinovém boji proměnila.

"Jsem úplně mrtvá," řekla po zápase při rozhovoru na kurtu. "Neměla jsem volný den a dneska jsem začínala hned jako první, takže jsem musela brzy vstávat," posteskla si a uznala, že ostré zápasy jsou po dlouhé pauze náročné. "Můžete trénovat fyzičku jak chcete, ale zápasy jsou úplně něco jiného. Ale pro mě je výhra už jen to, že můžu zase hrát," dodala.

Siniakovou, jež vyhrála po třísetovém obratu i v prvním kole proti Rebecce Marinové, trápily v úvodu zápasu s Raducanuovou zdravotní problémy a za stavu 1:4 v prvním setu si poprvé zavolala na kurt fyzioterapeutku. Ošetření, zřejmě kvůli potížím s žebry, pak využila ještě několikrát v průběhu prvního i druhého setu. V něm nastartovala obrat za stavu 1:3 a vynutila si rozhodující třetí sadu.

I do ní vstoupila lépe soupeřka, Siniaková ale dokázala znovu srovnat krok a za stavu 4:5 nedovolila soupeřce zápas dopodávat. Svůj servis pak uhájila čistou hrou a v následujícím gamu prolomila unavené Raducanuové opět podání a po dvou hodinách a 53 minutách proměnila první mečbol. "Jak zápas pokračoval, cítila jsem se líp. Na začátku to byl ale boj," přiznala Siniaková na kurtu.

Muchová se o postup do osmifinále utká s Naomi Ósakaovou. Japonka v duelu grandslamových šampionek porazila Němku Angelique Kerberovou 6:3, 6:2. Siniaková bude hrát s lepší z duelu mezi Dariou Savilleovou z Austrálie a Francouzkou Harmony Tanovou, která v pavouku nahradila zraněnou Simonu Halepovou.

Výsledky tenisového turnaje mužů a žen v Miami

Muži

(dotace 9,554.920 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Čorič (Chorv.) - Verdasco (Šp.) 6:4, 7:5, Daniel (Jap.) - Munar (Šp.) 6:3, 6:4, Otte (Něm.) - Krueger (USA) 6:3, 6:4, Ruusuvuori (Fin.) - Cressy (USA) 6:3, 6:2, Kudla (USA) - Šang Ťün-čcheng (Čína) 6:7 (3:7), 7:5, 6:4, Kyrgios (Austr.) - Mannarino (Fr.) 7:6 (7:3), 6:3, Kokkinakis (Austr.) - Gasquet (Fr.) 6:4, 6:2, Harris (JAR) - Bagnis (Arg.) 6:3, 6:3, Humbert (Fr.) - Bedene (Slovin.) 6:3, 3:6, 6:3, Nišioka (Jap.) - Gómez (Ekv.) 6:2, 6:7 (2:7), 6:1, Korda (USA) - Davidovich (Šp.) 6:1, 6:1, Martínez (Šp.) - Struff (Něm.) 6:3, 2:0 skreč, Wolf (USA) - Altmaier (Něm.) 6:4, 6:4, Brooksby (USA) - Coria (Arg.) 3:6, 6:2, 6:3, Popyrin (Austr.) - Musetti (It.) 7:5, 7:6 (7:5), Majchrzak (Pol.) - Báez (Arg.) 6:4, 6:3, Thompson (Austr.) - Tsonga (Fr.) 6:7 (1:7), 6:4, 6:4.

Ženy

(8,584.055 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Davisová (USA) - Jüe Jüan (Čína) 6:4, 6:1, Wang Čchiang (Čína) - Kruegerová (USA) 4:6, 7:5, 6:2, Stephensová (USA) - Udvardyová (Maď.) 6:4, 6:3, Golubicová (Švýc.) - Flipkensová (Belg.) 6:4, 4:6, 6:4.

Dvouhra - 2. kolo:

Siniaková (ČR) - Raducanuová (11-Brit.) 3:6, 6:4, 7:5, Muchová (ČR) - Fernandezová (18-Kan.) 6:4, 7:6 (7:3), Kalinská (Rus.) - Karolína Plíšková (6-ČR) 6:3, 6:3, Džabúrová (8-Tun.) - Linetteová (Pol.) 7:6 (7:1), 6:2, Collinsová (9-USA) - Bodnárová (Maď.) 6:3, 3:6, 6:4, Ósakaová (Jap.) - Kerberová (13-Něm.) 6:2, 6:3, Watsonová (Brit.) - Svitolinová (15-Ukr.) 4:6, 6:3, 7:6 (7:4), Sasnovičová (Běl.) - Kasatkinová (25-Rus.) 7:6 (7:5), 6:4, Riskeová (USA) - Cornetová (31-Fr.) 6:2, 6:2, Kanepiová (Est.) - Sorribesová (32-Šp.) 3:6, 7:5, 6:0, Bronzettiová (It.) - Voegeleová (Švýc.) 6:2, 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo:

McNallyová, Gauffová (4-USA) - Peschkeová, Mihalíková (ČR/SR) 6:0, 6:3.