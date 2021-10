Tenistky mají kvůli koronaviru dvě šatny, dezinfikuje se i síť

Praha - Na světových turnajích už se tenistky mohly nadechnout a fungovaly po koronavirových omezeních ve volnějším režimu. Nyní se ale při mistrovství světa družstev v Praze opět vrátily do uzavřených "bublin", ve kterých budou bojovat o Pohár Billie Jean Kingové.

Soutěž se uskuteční i za přítomnosti fanoušků a pořadatelům z Českého tenisového svazu přidělávaly před pondělním startem vrásky rostoucí počty nakažených. "Koronavirová čísla sledujeme s respektem a opatření, která interně dodržujeme, jsou vysoká nad rámec platných epidemiologických pravidel a jsem rádi, že se akce může uskutečnit i s fanoušky v hledišti," řekl prezident tenisového svazu Ivo Kaderka den před startem turnaje.

Pro fanoušky, kteří do O2 areny a přilehlé haly O2 universum na zápasy od pondělí do soboty zamíří, platí aktuální vládní nařízení týkající se očkování, testů a nošení respirátorů.

Pro hráčky a osoby pracující na zajištění soutěže existují tří "bubliny" - první zahrnuje zúčastněné týmy, druhá organizátory a držitele vysílacích práv, třetí píšící novináře a fotografy. Navzájem se smějí potkávat jen na co nejkratší dobu, mají různé vchody, toalety i jídelny. Do šaten mohou jen hráčky a kapitáni, pro zbytek realizačního týmu má každý celek klubovnu na ochozu arény.

"Všichni opatření chápou, respektují a dodržují, protože víme, že díky této disciplíně se tak velká akce může v této složité době uskutečnit," konstatoval Kaderka.

Před vstupem do "bubliny" musel každý podstoupit antigenní a PCR test. Neočkovaní účastníci musí na PCR test každý třetí ten. "Z českého týmu jsou očkovaní všichni a očkovaný je i celý organizační tým soutěže," sdělil ČTK mluvčí českého týmu Karel Tejkal.

Před vstupem do arény musí každý akreditovaný člověk vyplnit, zda nemá příznaky, a na každém kroku jsou vylepeny cedulky s upozorněním na dodržování odstupů, používání respirátorů a povinnost v případě nevolnosti okamžitě to oznámit. Hráčky a jejich týmy mají v akreditacích čipy a na chodbách jim čtečky hlásí zeleným světlem, že je jejich pohyb a stav v pořádku.

Speciální dezinfekční četa se snaží čistit, co je potřeba. Například se otírá mikrofon po každé novinářské otázce, lavičky mezi tréninky týmů a dokonce se dezinfikuje i vršek sítě. A řeší se, jestli si musí kapitáni nasadit roušku při pauzách mezi gamy, při hře je totiž mít nemusí.

Dvanáct družstev našlo útočiště v hotelu Hilton. Jsou pro ně vyčleněny speciálně dva výtahy, každá reprezentace má speciální klubovnu s jídelnou. Proto si třeba český tým před příjezdem do metropole přes společnou skupinu v aplikaci domlouval, kdo vezme jaké společenské hry.

"Na bubliny jsme z turnajů zvyklé. Teďka sice už tolik nebyly a je pro nás těžké být v bublině, když hrajeme v Praze, ale musí se to dodržovat, taková jsou pravidla. Tak to je a dá se to zvládnout úplně v pohodě," řekla dvojka českého týmu a olympijská finalistka Markéta Vondroušová.

Každý celek má na cestování mezi hotelem, arénou a tréninkovými kurty k dispozici dvě auta a mikrobus. "Řidič je vždy oddělen a nesmí z vozu ani vystupovat," prozradil Tejkal.