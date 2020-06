Praha - Petra Kvitová s Barborou Strýcovou dostaly při obnovené deblové spolupráci "kanára". Hvězdný pár vítězek Wimbledonu dnes prohrál v rámci soutěže smíšených tenisových družstev Barvy pro budoucnost na antuce pražské Sparty se sehraným duem Miriam Kolodziejová, Jesika Malečková 5:7 a 0:6.

"Hrála jsem debl po mnoha letech, je to výjimka a bylo to i vidět. Je mi líto, že jsem to Barče kazila," omlouvala se Kvitová spoluhráčce v rozhovoru pro ČTK a Českou televizi. "Ale ne," kroutila hlavou světová deblová dvojka Strýcová.

Třicetiletá Kvitová soutěžní čtyřhry většinou nehraje. Na turnaji se naposledy objevila v deblu před čtyřmi lety v Indian Wells, o měsíc dříve si zahrály se Strýcovou v Dauhá a po jednom vyhraném utkání do dalšího kola nenastoupily.

"Holky hrály velmi aktivně a tím nás asi školily. Hned nás zahnaly po returnu a na síti si to dohrály, jak chtěly," pochválila Kvitová soupeřky Kolodziejovou a Malečkovou. "Hrály fakt dobře," přitakala Strýcová a dodala: "My jsme to braly dost tréninkově."

Právě na společném tréninku se dvojnásobná královna dvouhry na londýnské trávě Kvitová a loňská vítězka čtyřhry z All England Clubu Strýcová domluvily. "Řekly jsme si, že si místo tréninku jednou zahrajeme debla, ať máme trochu srandy do toho úplně ne hezkého období. Užily jsme si to, i když to nedopadlo," připomněla Kvitová, že tenisová sezona ve světě je kvůli opatřením proti koronaviru zatím do srpna přerušená.

Zpočátku se přitom zdálo, že by spojení Kvitové se Strýcovou mohlo fungovat. Ze stavu 1:3 otočily na 5:3. Společně se smály, Strýcová tu a tam na Kvitovou křikla, kam se má postavit, a po čtyřech povedených volejích ji chválila: "Výborně!"

Odvážně hrající soupeřky ale záhy získaly převahu. Kolodziejová, která v roce 2015 vyhrála s Markétou Vondroušovou čtyřhru juniorek na Australian Open i na Roland Garros, s Malečkovou čtyřhru hrávají a od stavu 3:5 získaly deset her v řadě. "Šly jsme do toho jako do každého jiného zápasu a s tím, že to pro nás bude skvělá zkušenost," řekla 318. hráčka světa Malečková a Kolodziejová (792.) dodala: "Byly jsme aktivní a to bylo dobrý. Petra hrála rychle odzadu, ale dokázaly jsme jí konkurovat."

Kvitová, se Strýcovou reprezentující tým červených, hrála na antuce letos teprve potřetí a stěžovala si na časování úderů. "Pokaždé to skočí jinak a pohyb je pro mě alfa a omega. Antuku navíc nepreferuju kvůli ruce, co jsem si zranila loni," řekla ke svému předloktí, kvůli kterému loni vynechala Roland Garros a trápilo ji i nedávno.

Deblovou premiéru si Kvitová se Strýcovou odbyly před 13 lety ve Španělsku. "To mi utkvělo v paměti, protože to byl můj fedcupový debut," řekla šestinásobná vítězka soutěže družstev Kvitová. "Tehdy i teď mě to s Bárou bavilo."

Možná se diváci brzy dočkají dalšího společného vystoupení Kvitové se Strýcovou ve čtyřhře. Třeba už v soutěží Tipsport Elite Trophy, jejíž první díl se už i s fanoušky odehraje od soboty do pondělí v Praze na Štvanici. "Kdo ví?" pokrčila Strýcová rameny a dodala: "Bylo fajn, že jsme si to zkusily a víme, co pro příště udělat líp."