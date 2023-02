Tenistky Kvitová, Krejčíková i Bouzková vstoupily vítězně do turnaje v Dubaji

Dubaj - Tenistky Petra Kvitová, Barbora Krejčíková i Marie Bouzková vstoupily do lukrativního turnaje v Dubaji suverénními výhrami. Šampionka z roku 2013 Kvitová zvítězila ve větrném počasí nad Italkou Martinou Trevisanovou hladce 6:2, 6:1, Bouzková přehrála Američanku Sofii Keninovou dvakrát 6:1 a Krejčíková porazila Rumunku Irinu-Camelii Beguovou 6:4, 6:2.

Dvaatřicetiletá Kvitová, která je v Dubaji coby světová třináctka dvanáctou nasazenou hráčkou, přehrála Trevisanovou za 69 minut. V úvodním setu se sice ve větru trápila na podání, nasbírala pět dvojchyb a dvakrát o servis přišla, soupeřka si ale nedokázala podání udržet ani jednou. Ve druhé sadě už se česká hráčka srovnala, při svém servisu ztratila jen tři fiftýny a suverénně postoupila do 2. kola.

Sedmadvacetiletá Krejčíková sice vstoupila do zápasu ztrátou podání, v závěru úvodního setu ale vývoj utkání otočila. Od stavu 3:4 vyhrála šest gamů v řadě a soupeřku už zpět do hry nepustila. Po hodině a 35 minutách proměnila při jejím servisu třetí mečbol. O postup do osmifinále se finalistka z roku 2021 utká s Ruskou Darjou Kasatkinovou, která má na úvod coby turnajová sedmička volný los.

Bouzková si proti Keninové připsala teprve druhé letošní vítězství na okruhu WTA. Američance, která v turnaji startovala na divokou kartu, nedala 26. hráčka žebříčku šanci a postoupila za 63 minut.

V Dubaji se dnes v programu úvodního kola představí ještě Linda Fruhvirtová, která se utká s další Američankou Danielle Collinsovou.

Alcaraz je při návratu na kurty ve finále v Buenos Aires

Španělský tenista Carlos Alcaraz si hned při premiérovém startu po dlouhodobém zranění břišních svalů zahraje finále. Na antukovém turnaji v Buenos Aires postoupil do boje o titul přes krajana Bernabéa Zapatu, kterého za 77 minut porazil v semifinále dvakrát 6:2. Druhý hráč světa se o sedmý triumf v kariéře utká v duelu dvou nejvýše nasazených hráčů s Britem Cameronem Norriem.

Devatenáctiletý Alcaraz při comebacku v argentinské metropoli po téměř čtyřměsíční pauze měl zatím nejvíce práce v prvním kole, v dalších dvou si počínal i podle výsledků stále přesvědčivěji. "Po tom zranění jsem byl trochu (psychicky) dole a potřeboval jsem za ty čtyři měsíce znovu najít sebevědomí a rytmus. Být hned při návratu zase ve finále, to je pro mě něco mimořádného," řekl bývalý první hráč světa a turnajová jednička.

Na finále se sedmadvacetiletým Norriem, který vyřadil Peruánce Juana Pabla Varillase po výhře 7:6, 6:4, se těší. "Vím, že do toho budu muset dát všechno. Bude to tvrdý souboj, ale také hezký," očekává Alcaraz od duelu, který se bude hrát dnes od 20:00 SEČ. Dvanáctý hráč žebříčku Norrie bude hrát o pátý titul v kariéře, s Alcarazem prohrál tři ze čtyř dosavadních vzájemných zápasů.

Ve finále v Delray Beach se utkají domácí favorit Fritz a Kecmanovič

Sedmý hráč světa Taylor Fritz a srbský tenista Miomir Kecmanovič se utkají ve finále turnaje v Delray Beach. Nejvýše nasazený Fritz prošel do boje o titul bez ztráty setu a v semifinále porazil v americkém duelu krajana Mackenzieho McDonalda 6:3, 7:6. Turnajová čtyřka Kecmanovič musel poprvé na Floridě absolvovat tři sety, než zvítězil nad Raduem Albotem z Moldavska 7:6, 3:6, 6:2.

Pětadvacetiletý Fritz bude hrát o pátý titul v kariéře a první individuální v sezoně. Na začátku roku pomohl Američanům k vítězství v premiérovém United Cupu ziskem rozhodujícího bodu ve finále proti Itálii. Kecmanovič čeká na druhé turnajové prvenství od roku 2020, kdy triumfoval na antuce v Kitzbühelu. S Fritzem má negativní bilanci 1:2, ale poslední vzájemný zápas vloni na tvrdém povrchu rovněž na Floridě v nedalekém Miami vyhrál.

Výsledky tenisových turnajů

Turnaj žen v Dubaji (tvrdý povrch, dotace 2,788.468 dolarů)

Dvouhra - 1. kolo:

Krejčíková (ČR) - Beguová (Rum.) 6:4, 6:2, Keysová (USA) - Paoliniová (It.) 6:1, 6:1, Jastremská (Ukr.) - Cornetová (Fr.) 6:2, 6:3,, Kvitová (12-ČR) - Trevisanová (It.) 6:2, 6:1, Bouzková (ČR) - Keninová (USA) 6:1, 6:1, Čeng Čchin-wen - Čang Šuaj (obě Čína) 6:3, 6:1.

Čtyřhra - 1. kolo:

Vondroušová, Kalinská (ČR/Rus.) - Melicharová-Martinezová, Perezová (5-USA/Austr.) 3:6, 6:3, 16:14.

Turnaj mužů v Buenos Aires (antuka, dotace 711.600 dolarů)

Dvouhra - semifinále:

Alcaraz (1-Šp.) - Zapata (Šp.) 6:2, 6:2.

Turnaj mužů v Delray Beach (tvrdý povrch, dotace 718.245 dolarů)

Dvouhra - semifinále:

Fritz (1-USA) - McDonald (USA) 6:3, 7:6 (8:6), Kecmanovič (4-Srb.) - Albot (Mold.) 7:6 (10:8), 3:6, 6:2.