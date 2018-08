Moskva/Nan-čchang (Čína) - Tenistka Kristýna Plíšková nenavázala v Moskvě na výhru nad krajankou Kateřinou Siniakovou a s antukovým turnajem v ruské metropoli se rozloučila v 2. kole. Šestadvacetiletou Češku v boji o čtvrtfinále porazila 6:4, 6:4 domácí Anastasia Potapovová. Tereza Martincová si v čínském Nan-čchangu čtvrtfinále nezahraje.

Plíšková úterním nečekaným vítězstvím nad čtvrtou nasazenou Siniakovou zastavila sérii tří porážek, proti 204. hráčce žebříčku Potapovové se však neprosadila. Navzdory devíti nastříleným esům se světová šestadevadesátka nemohla o servis plně opřít a po půldruhé hodině kapitulovala právě při vlastním podání.

Sedmnáctiletá Potapovová díky dnešní výhře postoupila poprvé v kariéře do čtvrtfinále na WTA Tour. Povedlo se jí to jako druhé hráčce narozené v roce 2001 jen několik hodin poté, co Srbka Olga Danilovičová zdolala osmou nasazenou Kaiu Kanepiovou z Estonska.

V prvním ročníku moskevského antukového turnaje tak nezůstala ve dvouhře žádná česká tenistka.

Martincová dohrála v Číně ve druhém kole

Tenistka Tereza Martincová si na turnaji v čínském Nan-čchangu čtvrtfinále nezahraje. Třiadvacetiletá Češka v dnešním utkání druhého kola prohrála 2:6 a 3:6 s domácí hráčkou Ču Lin.

Martincová navzdory vyřazení zaznamenala v Číně nejlepší výsledek v probíhající sezoně. V hlavní soutěži se totiž na okruhu WTA představila počtvrté a poprvé dokázala přejít přes úvodní kolo.

Výsledky tenisových turnajů

Turnaj mužů v Hamburku

(antuka, dotace 1,753.255 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Schwartzman (2-Arg.) - Masur (Něm.) 6:2, 6:2, Monteiro (Braz.) - Verdasco (8-Šp.) 3:6, 6:2, 7:5, Kovalík (SR) - Molleker (Něm.) 6:4, 6:0, Mayer (Arg.) - Monfils (Fr.) 6:1, 7:5.

Turnaj žen v Moskvě

(antuka, dotace 750.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Görgesová (1-Něm.) - Vichljancevová (Rus.) 6:2, 7:6 (7:2), Sevastovová (3-Lot.) - Parmentierová (Fr.) 6:2, 3:6, 6:4, Siegemundová (Něm.) - Cornetová (7-Fr.) 4:6, 6:2, 6:3,

2. kolo:

Potapovová (Rus.) - Kristýna Plíšková (ČR) 6:4, 6:4, Danilovičová (Srb.) - Kanepiová (8-Est.) 7:6 (7:3), 7:5, Ivachněnková - Flinková (obě Rus.) 7:6 (7:2), 6:3.

Turnaj mužů v Atlantě

(tvrdý povrch, dotace 748.450 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

M. Zverev (7-Něm.) - Smyczek (USA) 6:3, 6:7 (8:10), 6:3, Baghdatis (Kypr) - Bolt (Austr.) 6:4, 6:1, Južnyj (Rus.) - Reinberg (USA) 6:2, 6:0.

Dvouhra - 2. kolo:

Isner (1-USA) - De Minaur (Austr.) 6:3, 6:2, Čong Hjon (3-Korea) - Fritz (USA) 6:4, 7:6 (7:5), M. Zverev (7-Něm.) - Južnyj (Rus.) 6:4, 6:2, R. Harrison (8-USA) - Lacko (SR) 2:6, 6:2, 6:3.

Turnaj mužů v Gstaadu ve Švýcarsku

(antuka, dotace 561.345 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Berrettini (It.) - Rubljov (4-Rus.) 6:3, 6:3, Daniel (Jap.) - Carballés (Šp.) 6:2, 4:6, 7:6 (7:4), Bautista (2-Šp.) - Munar (Šp.) 2:6, 6:3, 6:2, F. López (8-Šp.) - Roca (Šp.) 4:6, 7:6 (7:4), 6:4.

Čtyřhra - 1. kolo:

Molčanov, Zelenay (Ukr./SR) - Jebavý, Molteni (3-ČR/Arg.) 6:3, 3:6, 10:8.

Turnaj žen v Nan-čchangu v Číně

(tvrdý povrch, dotace 250.000 dolarů):

Dvouhra - 2. kolo:

Ču Lin (Čína) - Martincová (ČR) 6:2, 6:3, Čang Šuaj (1-Čína) - Gasparjanová (Rus.) 6:4, 6:1, Wang Čchiang (2-Čína) - Šaripovová (Rus.) 6:4, 3:6, 6:2, Liang En-šuo (Tchaj-wan) - Plipečová (Thaj.) 6:1, 6:2.

Turnaj Advantage Cars Prague Open

(antuka) - zápasy s českou účastí:

Muži - challenger (dotace 43.000 eur):

Dvouhra - 2. kolo:

Rosol (ČR) - Domingues (Portug.) 7:5, 6:4, Moraing (3-Něm.) - Rikl (ČR) 4:6, 6:3, 6:2.

Ženy - ITF (80.000 dolarů):

Dvouhra - 1. kolo:

Krejčíková (7-ČR) - Zajaová (Něm.) 6:2, 6:0, Muchová (ČR) - Hončová (SR) 1:6, 7:5, 6:2, Korpatschová (3-Něm.) - Malečková (ČR) 6:3, 6:1, Mrdežaová (Chorv.) - Kolodziejová (ČR) 6:0, 6:1, Stewartová (USA) - Hradecká (ČR) 5:7, 7:6 (7:4), 6:3, Di Giuseppeová (It.) - Detiucová (ČR) 6:2, 6:4.