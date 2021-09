Tenistky Krejčíková a Vondroušová budou hrát na US Open o 3. kolo

Česká tenistka Barbora Krejčíková v 1. kole US Open.

Česká tenistka Barbora Krejčíková v 1. kole US Open. ČTK/AP/Elise Amendola

New York - Tenistky Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová čeká třetí hrací den grandslamového US Open boj o postup do třetího kola. Vítězka Roland Garros Krejčíková se utká domácí Christinou McHaleovou a stříbrná olympijská medailistka z Tokia Vondroušová nastoupí proti pětadvacáté nasazené Darje Kasatkinové z Ruska.

Osmá nasazená Krejčíková, která hraje hlavní soutěž dvouhry v New Yorku poprvé, se s McHaleovou (119. WTA) dosud nestřetla. Levou rukou hrající Vondroušová má s Kasatkinovou bilanci 2:1 a oba vyhrané zápasy si připsala předloni.

Středeční program US Open (začátky v 17:00 SELČ):

Kurt Arthura Ashe: 18:00 Ósakaová (3-Jap.) - Danilovičová (Srb.), Medveděv (2-Rus.) - Köpfer (Něm.), 1:30 Stephensová (USA) - Gauffová (21-USA), Tsitsipas (3-Řec.) - Mannarino (Fr.).

Kurt Louise Armstronga: Muguruzaová (9-Šp.) - Petkovicová (Něm.), Azarenková (18-Běl.) - Paoliniová (It.), Tiafoe (USA) - Pella (Arg.), 1:00 Anderson (JAR) - Schwartzman (11-Arg.), Kerberová (16-Něm.) - Kalininová (Ukr.).

Grandstand: Rubljov (5-Rus.) - Martinez (Šp.), Sabalenková (2-Běl.) - Zidanšeková (Slovin.).

Kurt č. 7, 2. zápas: Vondroušová (ČR) - Kasatkinová (25-Rus.),

Kurt č. 13, 2. zápas: Krejčíková (8-ČR) - McHaleová (USA).